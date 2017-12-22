22日下午，江西省級華文教育基地（鷹潭龍虎山華泉小村）授牌儀式在江西鷹潭龍虎山華泉小村舉行。 劉占昆 攝

中新網鷹潭12月22日電 (記者 劉占昆)12月22日下午，江西省華文教育基地(龍虎山華泉小村)授牌儀式在江西鷹潭龍虎山華泉小村舉行，來自泰國、緬甸、智利等海外40多個華文教育學校的校長或機構負責人出席儀式並共同見證。

出席儀式的國務院僑辦文化司副司長梁智衛表示，華文教育是面向海外數千萬華僑華人尤其是華裔青少年群體開展的民族語言教育和中國文化傳承工作，對於傳承中華文化、增進中外友好、提升中華文化國際影響力具有重要意義。

來自泰國、緬甸、智利等海外40多個華文教育學校的校長或機構負責人出席儀式，並現場觀看龍虎山上清中心小學學生的道德經朗誦表演。 劉占昆 攝

梁智衛說，鷹潭歷史文化底蘊深厚，獨特的道文化源遠流長，具有鮮明的地域特色，極具人文魅力，是江西的一張「魅力名片」。龍虎山華泉小村設為華文教育基地，既為傳承和弘揚龍虎山深厚的傳統道教文化，擴大「中華道都」的國際知名度和影響力搭建了良好的平台，又對促進海外僑胞及其子女學習優秀的中國傳統文化提供了一個良好的平台。

江西鷹潭市委常委、宣傳部長賀喜燦表示，鷹潭將充分發揮好華文教育基地的載體作用，不斷加強與海外華人華僑的聯繫溝通，開展多種形式、各種層面的文化交流活動，吸引更多的華裔子弟走進龍虎山、走進華泉小村，體驗中華文化、道文化、鷹潭民俗文化的獨特魅力。

記者從江西省外僑辦了解到，為完善江西省華文教育基地的組成結構，實現華文教育的均衡發展，本著「布局合理、結構優化、專業對口、特色突出」的原則，從今年起，江西將在全省遴選有能力、有特色的單位，分期分批建立江西省級華文教育基地。其中，景德鎮皇窯陶瓷文化旅遊發展有限公司、鷹潭龍虎山華泉小村經批准設立為江西首批省級華文教育基地。(完)