▲雲林勞工職業技能促進會結合新住民技能專班成果展義賣活動，捐款4萬元響應世界展望會幫助弱勢家庭改善經濟。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.22）

雲林縣勞工職業技能促進會響應台灣世界展望會資助兒童計畫，資助一名國內兒童以及一位10歲的衣索比亞男童，主任張明華表示，在教會聚會中聽到台灣世界展望會分享國內外兒童的需要，將訊息帶回到所任職的場所，獲得協會理事長的認同與支持，希望透過協會的幫助讓兒童與家庭獲得改變的機會。

雲林勞工職業技能促進會更結合新住民技能專班學員成果義賣活動捐款4萬元響應「10000個紅包、10000個契機」行動，支持世界展望會經濟弱勢家庭所進行的生計發展方案，讓貧困家庭的家長獲得一技之長，逐步改善家庭經濟。

展望會彰雲嘉主任王昶評表示，台灣世界展望會在國內服務近5萬名兒童，而在雲嘉地區則是服務3819位兒童，今年春節到來之前，台灣世界展望會誠摯邀請鄉親持續響應「10000個紅包、10000個契機」，象徵助學、平安、健康與希望的紅包，投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，與弱勢家庭生計發展。這些紅包，將培力家長獲得一技之長，保障家庭生計以及兒童的健康與教育權利，為國內經濟弱勢家庭與兒童帶來轉變的契機，邀請鄉親分享祝福與福氣，幫助弱勢家庭平安順利度過年關。雲嘉南辦公室愛心專線05-2310379轉104。

為讓學員不單只是學習技能，授課老師吳淑苓更將學員所製作的作品放上社群網路，除了增加學習成效外，更意外獲得許多朋友的詢問，希望購買學員的作品。吳淑苓老師表示，透過義賣學員作品讓學習一技之長成為可以響應公益的方式，更讓他們從中獲得成就感，也很開心透過這次義賣，支持跟這群學員一樣正在學習一技之長的貧困族群有機會改善家庭經濟。

學員陳滋涵也說，沒想到我們只是來學習一技之長，希望未來可以增加自己的收入與能力，卻因為成果展讓我們的作品可以義賣並且捐款幫助需要的家庭，大家覺得相當驕傲與感動。而另一位來自大陸的學員龔虺更是笑著說，如果提前知道我們的作品可以義賣幫助需要的人，一定會更加賣力的製作更多作品。

王昶評表示，新的一年，邀請鄉親持續關懷國內弱勢兒童及家庭的需要，捐款助學、平安、健康與希望紅包，培力家長獲得一技之長，保障家庭生計以及兒童的健康與教育權利，為國內經濟弱勢家庭與兒童帶來轉變的契機與祝福，盼望迎向新的一年。