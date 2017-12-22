影／彰化市「狗年」跨年晚會 看表演還可摸大獎NOWnews今日新聞 (2017-12-22 21:23)
為迎接2018年，彰化市公所舉辦的「狗年」跨年晚會，定12月31日晚上6點30分起，在永安街永安夜市熱鬧登場，安排的精彩節目不斷，包括由社區、學校、舞團與樂團等輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，同時有多名藝人獻唱及煙火秀，另有機車、電動自行車、50吋液晶電視等豐富大獎的摸彩，市長邱建富歡迎鄉親一起來High翻跨年夜，期待新的一年「狗年兆豐旺旺來」！
▲彰化市迎接2018年跨年晚會訂12月31日晚上在永安街永安夜市熱鬧登場市長邱建富等人歡迎大家踴躍參加，方泂鑌為活動暖場獻唱。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
邱建富指出，跨年晚會除了藝人表演外，同時也邀請包括建國科技大學綜合藝術社、國立彰化師範大學附屬高工管樂社、宋德鶴樂團、吳淑婉兒童舞蹈團、成功社區二胡班、福田社區山水雅集樂團、忠權社區陶笛班、彰化縣舞蹈創作協會勁歌熱舞、彰化高商簡單音樂社及吉他社合演、林玉珍當代舞團、陳玫綺同學、彰化女中國樂社、彰化藝術高中春暉社等在地團體，從當晚6點30分起，輪番上陣精彩演出。
▲彰化市迎接2018年跨年晚會訂12月31日晚上在永安街永安夜市熱鬧登場市長邱建富等人歡迎大家踴躍參加，方泂鑌為活動暖場獻唱。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
彰化市每年的跨年晚會，現場都擠滿人潮，更吸引很多年輕族群共襄盛舉，今年也不例外，為此，邀請到方泂鑌、黃文星、周定緯、董育君、林子娟、IVI女子偶像團體等年輕藝人，專程到彰化市施展歌藝，一起來彰化和鄉親倒數迎接2018年。
▲彰化市迎接2018年跨年晚會訂12月31日晚上在永安街永安夜市熱鬧登場市長邱建富等人歡迎大家踴躍參加，方泂鑌為活動暖場獻唱。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
此外，彰化市公所政風室也將在晚會中設攤推出「反貪有獎徵答宣導活動」；同時，彰化縣地方稅務局亦將進行有獎徵答。邱建富強調，現場並將舉辦摸彩活動，包括 機車（2台）、電動自行車、50吋液晶電視、洗衣機、冰箱、腳踏車等…獎品非常豐富，大家千萬別錯過。而為迎接新的一年到來，邱市長也邀請鄉親一起來觀賞120秒的精彩煙火秀。
▲彰化市迎接2018年跨年晚會訂12月31日晚上在永安街永安夜市熱鬧登場市長邱建富等人歡迎大家踴躍參加，方泂鑌為活動暖場獻唱。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
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