中新網廣州12月22日電 (記者 郭軍)今年以來，廣東口岸糕點餅乾、糖果巧克力、乾果蜜餞等休閑食品進口量增長較快。記者22日從廣東出入境檢驗檢疫局獲悉，據統計，截至目前，廣東口岸(不包括深圳和珠海)從歐盟、東盟、美國、中國香港等60多個國家和地區進口糕點餅乾、糖果巧克力、乾果蜜餞等休閑食品約12萬噸、2.3億美元，同比去年分別增長50%和18%。

從進口休閑食品的結構來看，進口糖果巧克力和干堅果的數量增長最快，同比分別增長48%和63%，主要來自義大利、美國、比利時等歐美國家。可見隨著國民生活水平提高，糖果巧克力及干堅果的細分消費結構出現調整升級，消費品牌漸趨多元化、國際化和高端化。

同時，食糖的進口量也增長較快，同比增長50%。這主要是由於近來烘焙食品行業快速發展，私房烘焙伴隨著人們休閑理念的增強而迅速崛起，作為休閑食品生產原料的食糖消耗量進一步加大。糕點餅乾是傳統主要進口休閑食品，今年的進口量也略有增加，同比增長為7%，主要來自馬來西亞、印度尼西亞、泰國等東南亞國家，進口量相對穩定。

2017年，廣東出入境檢驗檢疫局從泰國、馬來西亞、印度尼西亞、日本等22個國家和地區進口食品中檢出涉及安全衛生項目不合格的休閑食品67噸，不合格原因主要為超範圍使用食品添加劑、微生物超標等。對這些不合格食品均作退貨或銷毀處理。

2018年元旦及2019年春節將至，為保障廣大人民群眾節日消費安全，防控重大食品及消費品質量安全事故的發生，廣東出入境檢驗檢疫局表示，將進一步加強節日期間食品及其他應節產品的檢驗檢疫工作。(完)