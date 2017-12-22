由淺入深參與全球治理 中國打造夥伴關係網北京新浪網 (2017-12-22 21:19)
(經濟觀察)由淺入深參與全球治理 中國打造夥伴關係網
中新社北京12月22日電 (記者 李曉喻)回望2017年，中國參與全球治理的成就令人矚目。
從推進「一帶一路」建設，為其他國家提供更多發展機會；到明確氣候政策立場不變、減排行動力度不變，堅持國際合作應對氣候變化；再到積極協調各方利益，為推進WTO多邊議題談判貢獻方案，中國正在由淺入深、由局部到全面地參與全球治理，影響力也不斷擴大。
有外媒評論說，中國在全球治理方面正「踴躍擔責」，努力樹立大國風範。
按照官方預計，2017年中國GDP有望超過80萬億元人民幣，意味著在成為世界第二大經濟體后經濟總量再翻一番。隨著國力進一步提升，中國未來幾年在全球治理方面將走出怎樣的軌跡？
在中國新聞社21日於北京主辦的國是論壇2017年會上，財政部國際財經中心主任周強武說，中國主張全球經濟治理體系要與時俱進，應時而變，「這個『變』不是說要另起爐灶，或者說推倒重來，而是要對其中不合理的部分進行調整完善創新，使之更能夠反映當前的國際經濟現實，提高應對挑戰解決問題的能力，增強它自身糾錯糾偏的能力。」
中國參與全球治理的立足點和出發點是改革、完善這一體系。用中國前駐吉爾吉斯斯坦、拉脫維亞、哈薩克、烏克蘭大使姚培生的話說，中國不是現有全球治理體系的破壞者，而是建設者。
中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍也表示，隨著國力提升，中國將在全球治理中發揮更大作用。但與此前歐美參與全球治理的角度不同，中國主張通過共商、共建、共享原則，和願意參與的國家共同推進全球治理。
在趙萍看來，中國參與全球治理不是要實現「一超多強」「一呼天下應」的狀態，而是希望平等協商，合作共贏。
周強武說，全球治理改革不會也不可能一蹴而就，需要各方共同協商和建設。中國仍然是發展中國家，「我們承擔的是發展中大國應該承擔的那份責任和義務」。
他表示，作為最大的發展中國家，中國將在推動國際治理體系改革過程中，繼續積極為發展中國家爭取更多話語權。同時，中國也會同其他各國開展友好合作，打造全球夥伴關係網，與各方共同打造多元包容普惠的國際金融治理體系，更好應對全球問題和全球挑戰。(完)
責任編輯：劉湃
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