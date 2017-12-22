▲李縣長為充實縣內基礎建設工程，今視察興安村農水路。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程，縣長李進勇昨(22)日在議員王秋足、大埤鄉長謝明平陪同下至大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等地會勘農水路以及排水溝改善工程，李進勇允諾將籌措經費盡速改善前述道路及排水溝，還給鄉親們便利的用路及農耕生產、運輸環境。

李進勇表示，今日走訪大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等處視察，幾處農水路因年久失修而路面坎坷，造成農民朋友耕作時的不便，縣府雖財政困難，但會盡力協助改善；另外，今日也視察興安村雲嘉177線處，該地在今(106)年6月3日水災時淹水嚴重，已指示工務處研究解決工法，將在興安村辦公處前至興安大排之間，施作全長約300公尺的箱涵將水流引入興安大排，所需經費約500萬元，預計在明(107)年汛期前完工。

▲李進勇親自向鄉親說明興安村雲嘉177線處的箱涵增設規畫。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

▲李進勇聽取簡報時仔細作筆記。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

興安村農水路改善工程位於舊庄農地重劃區內，預計改善為長120公尺、寬0.9公尺的混凝土U型溝，地方民眾反映希望拉長改善長度，李進勇也當場承諾將進行施作長度評估。

怡然村與聯美村田心產業道路因年久失修導致路面不平整，造成農民耕作及運輸不便，怡然村農路需改善路段長約200公尺、寬5.5公尺，概估工程經費約66萬元，聯美村田心農路路面需整修處長約650公尺、寬5公尺，概估工程經費約195萬元。

▲李進勇在議員王秋足、鄉長謝明平陪同會勘怡然村農路，仔細觀看路面損壞狀況。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

李進勇也到怡然村三秀園旁的中排視察，允諾將請相關單位協助綠美化工程，讓地方民眾有乾淨、美觀的休憩空間。

大埤鄉內的西鎮社區將代表雲林縣角逐行政院農業委員會所推動的「第一屆全國金牌農村競賽」，李進勇也親至社區與大家互動，並肯定村民克服淹水困難，表現出社區生命力的努力。

▲縣長李進勇與會勘人員於西鎮社區搭上相當有特色的龍舟車。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）