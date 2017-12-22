新京報快訊(記者郭超 通訊員孫麗萍)今日(12月22日)，記者從中國鐵路北京局集團有限公司獲悉，鐵路部門已於2017年12月20日啟動2018年寒假學生票集中訂票工作。

據了解，2018年寒假學生客流主要集中在烏魯木齊、蘭州、西寧、成都、重慶、阜陽、哈爾濱等方向。此次集中辦理2018年學生票工作，採取院校通過互聯網提交訂單，鐵路部門集中配票，配票成功后，學生自助在指定網址上查詢確認結果後到車站窗口、自助售票機支付票款取票。

此次開展的集中辦理2018年寒假學生票工作，僅辦理離京車票，乘車日期為2018年1月10日—1月31日。車票辦理範圍限定為北京站、北京西站、北京南站和昌平北站始發列車的學生硬座車票，動車組列車二等座學生車票。

2017年12月20日至26日，北京各大院校可登錄互聯網提報學生訂票記錄，並匯總提交訂票單，逾期將停止訂票。2017年12月28日至2018年1月2日，學生可查詢訂票結果，認可訂票結果的，可到車站窗口、自助售票機支付票款並取票。如配票結果不符合學生需求，學生可選擇放棄取票。

溫馨提示：

1.學生火車票優惠卡中應準確寫入學生姓名、身份證號碼、乘車區間、入學日期、優惠次數等內容，並將優惠卡中信息(含每張卡內存的序列號)註冊到學生學籍電子註冊信息中，保證優惠卡寫入信息與學生證填寫內容、學生學籍電子註冊信息一致，對未寫入上述要求信息的火車票優惠卡將無法辦理學生票。無優惠卡的學生不得辦理學生票。

2.各大院校錄入訂單時須準確輸入學生的真實姓名和二代身份證號碼，避免影響學生乘車。學生持票乘車時，車站、列車將對其學生證進行查驗。

3.學生取車票時，請務必攜帶二代身份證原件(使用軍隊學員證訂票的院校攜帶軍隊學員證原件)及附有學生優惠卡的學生證原件。

4.換取車票截止時間為2018年1月2日23點。未參加院校統一訂票的學生,可通過互聯網、手機客戶端、訂票電話、車站窗口、代售點、自助售票機等渠道購買學生車票。

編輯：吳嬌穎 李豐 校對：郭利琴