「三亞-菲律賓」國際郵輪航線開通北京新浪網 (2017-12-22 21:22)
中新社三亞12月22日電 （記者 尹海明）12月22日下午，「三亞—菲律賓」國際郵輪航線開通。
「三亞-菲律賓」國際郵輪航線首航由「中華泰山號」郵輪執航，22日16時許從三亞鳳凰島國際郵輪港出發，開啟6天5晚的首航之旅。該郵輪計劃於12月24日和25日分別停靠菲律賓馬尼拉和長灘島。
「中華泰山號」郵輪定員960個客位。郵輪配套設施完善，備有389間歐式風格的客房。船上設有劇院、大型娛樂場、免稅店、鋼琴休閑中心、迪斯科舞廳、游泳池、溫泉池、SPA會館、日光浴場、各式餐廳、酒吧、棋牌室、兒童護幼中心、健身房、醫院等。
據記者了解，海南省著力推進構建「泛南海旅遊經濟合作圈」大力發展郵輪旅遊。三亞出台了郵輪旅遊財政扶持政策，重點拓展訪問港、郵輪母港，支持企業通過購買、併購和合作等方式組建自有船隊，立足三亞獨特資源和區位優勢，開闢東南亞郵輪旅遊母港航線，發展郵輪海上邊境旅遊航線和環島游郵輪航線。
三亞鳳凰島國際郵輪港現有5個郵輪碼頭泊位，在二期口岸聯檢大樓、港口區域交通保障等各項配套完善後，將具備年接待200萬人次的能力，可停靠全球所有型號的國際豪華郵輪。（完）
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