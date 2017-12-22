雲林啟動低溫關懷服務 關心獨居老人不孤獨NOWnews今日新聞 (2017-12-22 21:29)
寒流一波波來襲，雲林縣長李進勇關心獨居老人安然渡過寒冬，22日協同財團法人生命連線基金會親自錄音，提醒縣內長輩於中央氣象局發布低溫特報時要注意保暖，並呼籲各鄉鎮市公所在寒流期間主動關懷轄區內獨居長輩，多一分關心讓獨居老人寒冬不孤獨。
縣府關心獨居老人，啟動整合性關懷服務機制，結合警政、消防、醫療、公所及社會部門，共同在寒流低溫來襲時，給予各獨居老人暖暖的關懷，不管在寒流來時或是平時，有需要幫忙時，可以電話連繫各村里辦公處、公所、縣府各單位、提供即時服務。縣長李進勇呼籲全體縣民，以及社會福利團體一起來，照顧社會弱勢者，打造友善生活環境，創造雲林縣安居樂業的新城市。
▲獨居老人暖暖的關懷，有需要幫忙時，可以電話連繫各村里辦公處、公所、縣府各單位、提供即時服務。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）
李進勇表示，為關心獨居老人，縣府每個月會請各村里長、公所進行電話問安及訪視，如果有實物需求，譬如米、麵、衣服、棉被、油…等需求，會轉介給縣府實物銀行提供物資供應，請多加利用；在高關懷服務獨老，縣政府社會處也會請社工人員來訪視及評估，配合中央衛生福利部政策結合各相關部門，尤其寒流來襲啟動低溫關懷，關心陪伴獨居長輩。
▲縣長李進勇協同財團法人生命連線基金會親自錄音，提醒縣內長輩低溫特報時要注意保暖。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）
縣府社會處指出，縣府在各鄉鎮市都歸劃設置實物銀行分站或據點以及派出所，呼籲民眾如有任何疑問都可就近詢問或者詢問鄉鎮公所；另在各鄉鎮市提供緊急救援服務，如果有意裝設者，亦可撥打服務專線0800-056789(海線)、0800-095119(山線)查詢，或洽各鄉鎮市公所社會課詢問辦理。
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