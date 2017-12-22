▲李縣長於縣府齊心月會活動頒獎予黃執行長。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

雲林縣政府今（22）日下午在縣府大禮堂辦理齊心月會，會中表揚雲林縣106年度模範公務人員及廉潔楷模人員。縣長李進勇親自出席恭賀表揚獲獎人員，今日並特別邀請宏達文教基金會黃素雲執行長與同仁分享「尊重：人際關係的核心」品格教育講座。

李進勇表示，模範公務人員在工作崗位上認真負責，績效卓著；廉潔楷模人員之清廉自持，足堪表率；綜合來說，即是完整表現公務人員核心價值－「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」，可供同仁學習。

李進勇說，隨著整個社經環境的變化，社會大眾對於政府的施政期待大大提高，相對的政府部門肩負的責任使命也就越趨重大，為要讓民眾有感政府的服務滿意度，需要各位在各自的工作崗位上，秉承著熱誠的心來提供服務，在提供公務服務的同時，要注意到處事的謹慎，對話的得體，服務的貼心，行政的周延，才能得到事半功倍的效益。

▲106年模範公務人員計有王宣蘋、蔡淨宇、沈淑妧、沈世冠、吳淑裕、柯皓元、劉俊男等7人。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

縣府今年初辦理2017台灣燈會，深獲各界的好評風潮，創下燈會歷年之最的各項紀錄。黃玉霜秘書長一次記二大功專案考績也經銓敘部銓敘審定，除了可作為公務人員楷模，更是對整體團隊的最大鼓舞，顯示出雲林蘊藏著無限的能量。相信只要有機會給雲林，我們會竭盡所能呈現出驚艷的光彩。雲林要面對嶄新未來，更需要大家一起攜手賡續推動各項政策，構築起雲林獨特鄉居韻味，逐步邁向安居樂業的鄉土。

會後由宏達文教基金會黃素雲執行長擔任講座與同仁分享「尊重：人際關係的核心」品格教育。期望讓大家將良好的品格融入生活及職場中，營造出每個人心目中的全方位良善的生命價值。

▲106年廉潔楷模人員計有陳奎谷、林泓利、鄧雋弘、白煜、石明鑫、張克寧等6人。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

106年度模範公務人員如下：縣府文化處科長王宣蘋(已調至新北市淡水博物館)、雲林縣消防局隊員蔡淨宇、雲林縣環境保護局秘書沈淑妧、縣府地政處技士沈世冠、雲林縣警察局股長吳淑裕、口湖鄉公所主任秘書柯皓元(為口湖鄉公所民政課課長)、大埤鄉公所秘書劉俊男。

106年度廉潔楷模人員如下：雲林縣警察局斗南分局古坑分駐所警務員兼所長陳奎谷、崙背鄉公所辦事員林泓利、雲林縣政府派駐大埤鄉公所社會課國民年金服務員鄧雋弘、虎尾鎮公所財政課課長白煜、虎尾鎮公所工務課技士石明鑫、斗南鎮公所清潔隊隊長張克寧。