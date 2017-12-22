▲縣長李進勇向鄉親報告三年來縣府團隊的政績及雲林縣未來規畫藍圖。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

縣長李進勇為向雲林所有鄉親報告這三年來縣府團隊的政績及雲林縣未來規畫藍圖，本月起於各鄉鎮開辦「雲林好政縣政座談會」，第5場於今日晚間6點30分於二崙國小登場，縣長李進勇親率縣府各單位一級主管，與鄉親面對面就縣政建設進行交流。

李進勇表示，縣府為紓解高鐵雲林站的聯外運輸需求，規劃新建一座跨新虎尾溪之橋梁，連結二崙及虎尾特定區，並進行中正橋改建拓寬，將可望打通虎尾至西螺之交通瓶頸，工程已於今年8月動工，此工程經費5億餘元，預計108年完工，未來可縮短二崙、西螺至虎尾的旅行距離，更讓二崙鄉民們在10分鐘內就可抵達高鐵站，帶來極大的便利。

李進勇亦指出，縣府對二崙詔安客家文化節慶的傳承與推動，及詔安文化環境如詔安客家文化館等的營造相當用心與積極；更對二崙地區的基礎建設，如：道路改善工程、水銀路燈汰換為Led燈經費投入，大大提高用路安全；更在總合治水及農水路改善工程上落實照顧鄉親的生活及農事。

▲李進勇與縣府團隊聆聽鄉親提出地方需求。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

李進勇更進一步指出，近3年來縣府團隊在各方面縣政上努力突破，達成麥電促協金法制化、六輕停燒石油焦、台大雲林分部學士後護理學系招生等，並解決了祥瑞大樓、社口等多項懸而未決的問題，更積極推動了學童免費喝牛奶、國中小教科書免費、國二女生免費施打子宮頸疫苗、一鄉鎮一長青食堂、樂齡中心及長照2.0布建等多項福利政策，另外，祖孫托育加倍補助及夜光天使國中班更為全國首創之福利措施。

▲二崙縣政座談會參與踴躍，二崙國小活動中心座無虛席。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

根據行政院主計總處公布105年各縣市農林漁牧產值調查，雲林縣以777.5億元蟬聯全國第一（占全國總產值15.1％），更是連續3年超越700億大關，農業收入增幅6%，維持3年正成長，而為了減輕農民生計負擔，停收農業與家庭自用水井規費，更為穩定國產落花生的產地價格，縣府還在農糧署之外加碼補助參與購貯措施的花生農每公斤3元的倉儲運費，用實際的作為呵護農民。

另在畜牧肥水施灌數、太陽光電裝置容量皆為全國第一，打造雲林為農業首都、綠能首都有良好成果。而2017台灣燈會在雲林，締造高達1360萬參觀人次，創造100億元的經濟效益，遊客整體滿意度達9成，寫下面積最大、志工最多、首創新住民文化燈區、最有在地風情、首創環境劇場《看雲去》及環保工作最徹底等六大創舉，更提升了雲林人的信心、凝聚力及共榮感。

▲會後李進勇親至會場門口一一與鄉握手致意，感謝二崙地區鄉親對縣政的支持與鼓勵。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）

縣府目前積極爭取前瞻基礎建設計畫，投入本縣城鄉、數位、水環境、軌道及食品安全等建設，下一場「雲林好政」縣政座談會將於12月25日於大埤憶滿樓婚宴會館舉辦，歡迎鄉親踴躍參與，共同關心雲林的建設，並期望繼續支持縣府團隊為雲林永續經營打拼，與世界接軌，帶給鄉親更美好、健康、便利的生活環境，在雲林這塊美麗的土地上安居樂業。