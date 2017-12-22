雲林縣警察局斗六分局饒平派出所新卸任所長布達NOWnews今日新聞 (2017-12-22 21:35)
雲林縣警察局斗六分局106年12月21日下午3時，舉行饒平派出所卸、新任所長交接布達典禮，由分局長蔡詳忠親自主持布達。參加貴賓有莿桐鄉鄉長廖秋蓉、縣議員李建志、王又民及村長、民代與地方仕紳與會到場觀禮、簡單隆重。
斗六分局長蔡詳忠於典禮中表示，卸任所長吳牧勳因個人榮陞警察局警務員，其自104年4月接任饒平派出所巡官兼所長，任內積極維護轄區治安、交通，且地方民眾互動良好，深獲地方人士好評，相信以吳員的學識、經驗與敬業精神，在新單位會有更好的工作表現。
▲新任饒平派出所巡官兼所長黃坤山在分局長蔡詳忠〈中〉監誓下宣誓就任。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.22）
新任饒平派出所巡官兼所長黃坤山（中央警察大學76期畢業），從警年資21年餘，從基層做起，歷任宜蘭分局中山、新民派出所巡官兼所長、彰化派出所田中派出所巡官兼副所長，任內辦理各項勤業務盡職績效卓著，獲上級肯定，其學經歷豐富，本次返鄉服務並奉派本分局饒平派出所所長，期勉所長，能帶領所屬深入社區，齊心合力做好治安、交通及各項為民服務工作。
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