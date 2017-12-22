桃市八德區三號社宅統包工決標 綠色公園概念社宅啟動台灣好新聞報 (2017-12-22 20:02)
記者葉志成／桃園報導
「桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程」已於106年12月14日決標在案，得標廠商由偉邦營造股份有限公司(代表廠商)等4家共同承攬，總標價為新臺幣24億4,100萬元整，預計於110年7月竣工。
桃園市政府住宅發展處處長曾榮英表示，本案統包工程將與八德兒4公園合併開發，並提供日間照顧中心、幼兒園、社區關懷據點及市立圖書館等公服設施，藉由適當引進對鄰里有益與必要之社福設施，來兼顧社區住戶生活所需機能，展現新時代社宅形象，落實居住正義。
本案為全國首例的綠色公園概念社宅，係以「公園」與「社宅」共同設計及施工的概念，同時導入BIM(Building Information Modeling)概念，並作為檢討設計構想（建築、結構、機電）可行性及施工查核，以符合未來使用之需求，並納入通用設計無障礙理念，取得耐震標章、綠建築黃金級標章及智慧建築銅級標章；未來將導入專業物業管理，以提供優質居住環境及智慧化高品質管理。
桃園市政府住宅發展處說明，八德三號社會住宅為喻台生建築師事務所規劃，本案基地面積為9,860.14㎡，土地使用分區為第二種住宅區，建蔽率60%、容積率350%，總戶數需求至少575戶公營住宅為原則，總樓地板面積(含陽台)之使用至少達75,696㎡，規劃一房、二房、三房多元房型滿足不同需求，建物地下樓層設置停車空間原則以汽車位400輛以上，機車位830輛以上，並符合相關法令及交評規定。
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