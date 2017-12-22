記者莊漢昌／台南報導

南市出達人，達人在民間，國民黨市黨部主委謝龍介欣聞挑大師達人團隊，橫掃2017第5屆台灣之光百業達人總冠軍，並打破了第4屆所有記錄，22日特別邀請得獎團隊到市黨部作客，分享獲獎心得。

美食界愛迪生外號「挑大師」的廖盛芳,率達人代表接受紅榜單，個人獨得大滿貫4大獎項「美食發明家達人獎」、「傑出貢獻獎」、「十大成就獎」、「卓越菁英獎」成就斐然。榮獲「黑豆花達人獎」「傑出貢獻獎」的黑豆花創始人吳秋茂，目前在安平地區經營4家黑豆花店。

現任台南市退伍軍人協會的曾永欽理事長，榮獲本屆「社團創新發展達人獎」及「傑出貢獻獎」兩項獎座，近日正準備接任救國團安平區會長，在工作閒暇之餘，全心投入社會公益，社團創新不遺餘力。王永正為成功企業家，獲得「環保橡膠達人獎」與「十大成就獎」的殊榮，所生產銷售的LED光環手錶是台北市大運指定商品，另外還擅長紫米國際行銷。本屆榮獲「廟宇古蹟解說達人獎」及「傑出貢獻獎」的李冠宇對每間廟宇典故知之甚詳，妙語如珠、朗朗上口，堪稱臺南廟宇界的百科全書。

謝龍介與5位得獎者熱情合照，並送上祝賀紅紙，感謝他們為台南爭光。也希望有更多臺南優秀的鄉親能夠獲得各界的肯定。