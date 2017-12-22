南市出達人 謝龍介邀請百業達人總冠軍分享獲獎心得台灣好新聞報 (2017-12-22 20:05)
記者莊漢昌／台南報導
南市出達人，達人在民間，國民黨市黨部主委謝龍介欣聞挑大師達人團隊，橫掃2017第5屆台灣之光百業達人總冠軍，並打破了第4屆所有記錄，22日特別邀請得獎團隊到市黨部作客，分享獲獎心得。
美食界愛迪生外號「挑大師」的廖盛芳,率達人代表接受紅榜單，個人獨得大滿貫4大獎項「美食發明家達人獎」、「傑出貢獻獎」、「十大成就獎」、「卓越菁英獎」成就斐然。榮獲「黑豆花達人獎」「傑出貢獻獎」的黑豆花創始人吳秋茂，目前在安平地區經營4家黑豆花店。
現任台南市退伍軍人協會的曾永欽理事長，榮獲本屆「社團創新發展達人獎」及「傑出貢獻獎」兩項獎座，近日正準備接任救國團安平區會長，在工作閒暇之餘，全心投入社會公益，社團創新不遺餘力。王永正為成功企業家，獲得「環保橡膠達人獎」與「十大成就獎」的殊榮，所生產銷售的LED光環手錶是台北市大運指定商品，另外還擅長紫米國際行銷。本屆榮獲「廟宇古蹟解說達人獎」及「傑出貢獻獎」的李冠宇對每間廟宇典故知之甚詳，妙語如珠、朗朗上口，堪稱臺南廟宇界的百科全書。
謝龍介與5位得獎者熱情合照，並送上祝賀紅紙，感謝他們為台南爭光。也希望有更多臺南優秀的鄉親能夠獲得各界的肯定。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香膏．PLUS. 香膏．Bright 香膏．polo 香膏．Lacoste 香膏．Dior 香膏．ck one 體香膏．GUCCI 香膏．Design 香膏．CK 香膏．持久 體香膏．QB 體香膏．體香膏 30g．蛋型 香膏．體香膏 CK．麝香 香膏．Kappa 香膏．jason 體香膏．KARL LAGERFELD 體香膏．bottled 香膏．Chloe 香膏．櫻花香膏．VERSACE 香膏．DAISY 香膏．體香膏．BLOOM 香膏．綠茶香膏．Kappa 體香膏．Ferrari 香膏．Hugo 體香膏
稱「加強父女關係」 碩士狼父猥褻、性侵女兒遭判18年【NOWnews今日新聞】
愛上印度瑜珈師驚染菜花 女提告結局竟讓她超尷尬！【NOWnews今日新聞】
建國科大健康路跑 三千多位好手參賽【NOWnews今日新聞】
柯文哲赴市警局 督察長：為員警打氣無懲處【中央社】
羞辱選美佳麗 美國小姐主辦單位CEO下台【中央廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》