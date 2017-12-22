宜縣四結國小迭創佳績 扶輪社捐款助學台灣好新聞報 (2017-12-22 20:06)
記者陳木隆／宜蘭報導
宜蘭縣四結國小儘管是地處偏遠的小學校，但在校長張正義帶領教學團隊的努力下，學子們近年來的各項表現相當亮眼，屢創佳績，贏得民間人士與團體的熱情相挺，國際扶輪3490地區礁溪扶輪社22日特別捐贈15萬5000元充實科學教育輔助教材設備的經費。
四結國小表示，學生榮獲的優異成績中，以參加宜蘭縣科學展覽會
為例，分別有：101年獲地球科學科第二名、102年獲地球科學科第一名及全國佳作、103年獲地球科學科第一名及物理科第三名、104年獲地球科學科第二名、105年榮獲地球科學科及生物科雙料第一，並於全國比賽獲得最佳鄉土教材獎、106年又獲得地球科學科第二名及生活應用科佳作，多次代表縣參加全國比賽。
但因學校經費拮据，舉凡在競賽期間所需的鐘點費、實驗器材，以及參加全國賽的車資及旅費，都得靠校長張正義多方奔走籌募才得以成行。所幸礁溪扶輪社在得知地方學子的優異表現後，積極為學童奔走募款，解決學校燃眉之急。
校方表示，礁溪扶輪社帶領社友到校捐助、照顧弱勢學童，讓師生們感受到來自社會的正能量。相信在礁溪扶輪社社長蘇黃正雄的帶領下，延續扶輪社優良傳統，也會繼續讓社會大眾深刻感受到扶輪社的活力與熱情。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香膏．PLUS. 香膏．Bright 香膏．polo 香膏．Lacoste 香膏．Dior 香膏．ck one 體香膏．GUCCI 香膏．Design 香膏．CK 香膏．持久 體香膏．QB 體香膏．體香膏 30g．蛋型 香膏．體香膏 CK．麝香 香膏．Kappa 香膏．jason 體香膏．KARL LAGERFELD 體香膏．bottled 香膏．Chloe 香膏．櫻花香膏．VERSACE 香膏．DAISY 香膏．體香膏．BLOOM 香膏．綠茶香膏．Kappa 體香膏．Ferrari 香膏．Hugo 體香膏
稱「加強父女關係」 碩士狼父猥褻、性侵女兒遭判18年【NOWnews今日新聞】
愛上印度瑜珈師驚染菜花 女提告結局竟讓她超尷尬！【NOWnews今日新聞】
建國科大健康路跑 三千多位好手參賽【NOWnews今日新聞】
柯文哲赴市警局 督察長：為員警打氣無懲處【中央社】
羞辱選美佳麗 美國小姐主辦單位CEO下台【中央廣播電台】