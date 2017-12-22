記者陳木隆／宜蘭報導

宜蘭縣四結國小儘管是地處偏遠的小學校，但在校長張正義帶領教學團隊的努力下，學子們近年來的各項表現相當亮眼，屢創佳績，贏得民間人士與團體的熱情相挺，國際扶輪3490地區礁溪扶輪社22日特別捐贈15萬5000元充實科學教育輔助教材設備的經費。

四結國小表示，學生榮獲的優異成績中，以參加宜蘭縣科學展覽會



為例，分別有：101年獲地球科學科第二名、102年獲地球科學科第一名及全國佳作、103年獲地球科學科第一名及物理科第三名、104年獲地球科學科第二名、105年榮獲地球科學科及生物科雙料第一，並於全國比賽獲得最佳鄉土教材獎、106年又獲得地球科學科第二名及生活應用科佳作，多次代表縣參加全國比賽。

但因學校經費拮据，舉凡在競賽期間所需的鐘點費、實驗器材，以及參加全國賽的車資及旅費，都得靠校長張正義多方奔走籌募才得以成行。所幸礁溪扶輪社在得知地方學子的優異表現後，積極為學童奔走募款，解決學校燃眉之急。

校方表示，礁溪扶輪社帶領社友到校捐助、照顧弱勢學童，讓師生們感受到來自社會的正能量。相信在礁溪扶輪社社長蘇黃正雄的帶領下，延續扶輪社優良傳統，也會繼續讓社會大眾深刻感受到扶輪社的活力與熱情。