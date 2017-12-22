全台灣首位修行者 喬治亞共和國冊封恆性嘉措子爵爵位台灣好新聞報 (2017-12-22 20:56)
記者黃村杉／新北報導
總會在板橋的台灣世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且，喬治亞共和國皇室12日在奧地利維也納列支敦士登親王的宮殿 (Palais Liechtenstein)舉行正式的貴族冊封典禮，皇室最高首領大衛•巴格拉季昂•德•穆赫拉尼 (H. R. H. David Bagration de Moukhrani y de Zornoza) 皇太子殿下親自冊封為子爵，爵位世襲。
冊封典禮有奧地利大公、聖荷西公爵、赫普茲伯格公爵、布魯達子爵、坎普奧利男爵及奧地利國家公證官等皇室貴賓在典禮上出席見證。皇太子殿下親自頒授世襲子爵冊封令給恆性嘉措仁波且，該冊封令經喬治亞共和國法務部公證，英國外交部公證，西班牙歐盟公證，以及奧地利外交部公證認可。
皇太子殿下並同時封授給恆性嘉措仁波且子爵貴族族徽、貴族族旗、袖扣、胸勳、戒指火印章等代表皇室貴族子爵身分之配件，並授予皇鷹大十字勳章及皇冠勳章，現恆性嘉措成為了擁有全台灣唯一獨有的王公貴族世襲子爵爵位。
這次冊封典禮在莊嚴隆重的氣氛下，在眾多來自世界各地、台灣世界佛教正心會的貴賓慶賀見證下圓滿完成。祝賀恆性嘉措子爵閣下，從此脫離了平民身分，正式成為皇室貴族血統。
庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且，是亞洲史上第一位在台灣圓滿以五體投地大禮拜羌佛和度母，環島一千一百公里，代眾生消業苦行的大悲修行者，成為台灣歷史長頭禮拜佛菩薩第一人；尤其是修為清淨，崇高精神為世人所敬佩。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香膏．PLUS. 香膏．Bright 香膏．polo 香膏．Lacoste 香膏．Dior 香膏．ck one 體香膏．GUCCI 香膏．Design 香膏．CK 香膏．持久 體香膏．QB 體香膏．體香膏 30g．蛋型 香膏．體香膏 CK．麝香 香膏．Kappa 香膏．jason 體香膏．KARL LAGERFELD 體香膏．bottled 香膏．Chloe 香膏．櫻花香膏．VERSACE 香膏．DAISY 香膏．體香膏．BLOOM 香膏．綠茶香膏．Kappa 體香膏．Ferrari 香膏．Hugo 體香膏
稱「加強父女關係」 碩士狼父猥褻、性侵女兒遭判18年【NOWnews今日新聞】
愛上印度瑜珈師驚染菜花 女提告結局竟讓她超尷尬！【NOWnews今日新聞】
建國科大健康路跑 三千多位好手參賽【NOWnews今日新聞】
柯文哲赴市警局 督察長：為員警打氣無懲處【中央社】
羞辱選美佳麗 美國小姐主辦單位CEO下台【中央廣播電台】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》