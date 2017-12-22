記者黃村杉／新北報導

總會在板橋的台灣世界佛教正心會指導上師恆性嘉措仁波且，喬治亞共和國皇室12日在奧地利維也納列支敦士登親王的宮殿 (Palais Liechtenstein)舉行正式的貴族冊封典禮，皇室最高首領大衛•巴格拉季昂•德•穆赫拉尼 (H. R. H. David Bagration de Moukhrani y de Zornoza) 皇太子殿下親自冊封為子爵，爵位世襲。

喬治亞皇室最高首領皇太子殿下封授子爵貴族族旗給恆性嘉措仁波且

冊封典禮有奧地利大公、聖荷西公爵、赫普茲伯格公爵、布魯達子爵、坎普奧利男爵及奧地利國家公證官等皇室貴賓在典禮上出席見證。皇太子殿下親自頒授世襲子爵冊封令給恆性嘉措仁波且，該冊封令經喬治亞共和國法務部公證，英國外交部公證，西班牙歐盟公證，以及奧地利外交部公證認可。

恆性嘉措子爵在奧地利皇宮與冊封典禮儀式見證人

皇太子殿下並同時封授給恆性嘉措仁波且子爵貴族族徽、貴族族旗、袖扣、胸勳、戒指火印章等代表皇室貴族子爵身分之配件，並授予皇鷹大十字勳章及皇冠勳章，現恆性嘉措成為了擁有全台灣唯一獨有的王公貴族世襲子爵爵位。

來自世界的佛教正心會同學特來觀禮慶賀本會指導上師恆性嘉措仁波且授封王公貴族子爵爵位。

這次冊封典禮在莊嚴隆重的氣氛下，在眾多來自世界各地、台灣世界佛教正心會的貴賓慶賀見證下圓滿完成。祝賀恆性嘉措子爵閣下，從此脫離了平民身分，正式成為皇室貴族血統。

庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且，是亞洲史上第一位在台灣圓滿以五體投地大禮拜羌佛和度母，環島一千一百公里，代眾生消業苦行的大悲修行者，成為台灣歷史長頭禮拜佛菩薩第一人；尤其是修為清淨，崇高精神為世人所敬佩。