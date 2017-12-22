記者陳昭宗／地方報導

台塑企業為回饋鄉里、鼓勵沿海偏鄉學子奮發向上，自93年開辦頒發「王詹樣基金會獎助學金」，迄今已嘉惠上萬名學子，本次計有1,014名學生受惠，總金額約3百萬元，受獎人數逐年增加，其中就讀大學人數更是明顯提升，遂縮短城鄉教育之差距。

台塑麥管部指出，「王詹樣基金會獎助學金」發送低收入戶大學生每人1萬元、高中5千元、中低收入戶大學5千元、高中3千元、一般家庭大學2千5百元、高中1千5百元，不只是獎學金，台塑企業更頒發獎狀，增進領取獎學金學子的榮譽感，甚至有家長開心的與村長分享，家中牆壁貼滿了高中至大學每年領取的獎狀，而最高達1萬元的獎學金，讓清寒家庭學子不因經濟問題而放棄就學機會，實質減輕家庭經濟負擔。

許多村長也表示，台塑獎學金開辦後，明顯感受地方就讀公立大學人數逐年增加，其中不乏台清交等名校，可見自從台塑來到雲林後，不僅帶動沿海地區經濟發展，獎學金發放更是帶給學子實質的鼓勵。

麥管部副總陳文仰表示，企業除辦理獎助學金外，還推動「愛心營養早餐」讓學子不因挨餓而影響學習，「老舊校舍重建」更讓學子有良好的學習環境，有感於沿海地區補教業資源較少，推動「課業輔導班」協助課後複習功課，台塑企業用心體察在地需求，能從小地方做教育扎根，很開心看到就讀公立大學人數增加，將持續推動獎助學金，帶動學子認真向學風氣，共創在地美好未來。