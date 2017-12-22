記者陳昭宗／地方報導

由雲林北港朝天宮主辦的「北港媽祖盃全國馬拉松賽」將於24日登場，預定當天清晨5時至下午1時舉行，北港警分局將實施交通管制措施，籲請用路人配合交管改道。

警方指出，這項全國性競賽活動範圍包含北港、虎尾警分局轄區，屆時北港民生路路段封閉、禁止進入，台19線華南路段、民生路段凌晨3時起開始管制。另台19線華勝路段及縣道145線於上午5時30分起跑時彈性管制，縣道145線起跑後改為調撥車道，至下午13時止。

由於路跑範圍相當廣，沿途也會有民眾加油打氣，警方除了調增警力，同時將增派義交與主辦單位工作人員協勤。亦呼籲屆時民眾外出盡量避開競賽路線，如有路過附近路段，應遵守員警指揮並遵守現場維持秩序的工作人員引導，請大家停車耐心等候並為選手加油。