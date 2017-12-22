▲賴清德22日回到台南市參加座談會。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.22）

行政院長賴清德今（22）日率行政院團隊到台南，與台南市長李孟諺領軍的市府團隊展開「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，共同針對地方推動業務進行交流，現場並針對台南市前瞻基礎建設計畫、長照實施狀況及面臨困難、中央長期照顧2.0推動情形及台南市府重大議題進行簡報。

座談會今日下午在台南生活美學館舉行，賴清德率相關部會首長與政務委員參與，市長李孟諺、二位副市長與一級主管、區長全數出席。

李孟諺致詞時強調，台南市民是院長的鐵粉，所以對於院長推動的各項政策，大家都非常支持，而且感同身受、榮辱與共，諸如院長一上任推出的加薪政策，台南市各界企業也都紛紛表態；院長解決五缺問題，特別是土地部分，要修法，對於已經有囤積狀況是不是可以去處罰或是予以拍賣，這真的是實現社會公平正義，市府團隊都非常支持。

賴清德表示，今日南下出席座談會的目的，是要落實蔡英文總統的兩項重大政策，就是「前瞻基礎建設」及「長照2.0」計畫；前瞻基礎建設除了可以解決下一個世代台灣基礎建設的需求，基本上它也是一個擴大財政支出，可以帶動經濟的發展。

另外，因台灣的人口老化越來越嚴重，今年2017年65歲以上長輩的人口數已經跟14歲以下的人口數是一樣多，人口曲線就在今年交叉，代表著台灣已經是一個高齡的社會，關鍵都在於執行，所以他非常感謝行政院的團隊，跟隨著他跑遍每個縣市，希望能夠提升各縣市的執行力。

最後賴指出，希望「後家厝」的台南市在李市長的帶領之下，市府團隊一定要根據台南市的需要，提出符合前瞻基礎建設條件的計畫，同時提出的計畫也一定要比別的城市好，因為競爭太激烈，期勉大家要加油努力，千萬不要讓他在行政院漏氣。