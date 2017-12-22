▲喊了30年，田尾鄉光復路終於拓寬了，彰化縣政府在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，道路從原有的6到8公尺拓寬到12公尺。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

彰化縣田尾鄉彰154線光復路1段，短短不到1公里的瓶頸，歷經居民30多年爭取，為改善此路段交通，彰化縣政府展開拓寬工程，並於106年8月25日竣工，22日下午在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，彰化縣長魏明谷期望拓寬後可改善光復路交通瓶頸現象，增進道路安全性及便利性，提升田尾、社頭與其他鄉鎮間道路聯絡功能及交通效率，改善整體交通動線及道路服務水準。

▲喊了30年，田尾鄉光復路終於拓寬了，彰化縣政府在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，道路從原有的6到8公尺拓寬到12公尺。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

田尾鄉光復路(彰154線)為連接台一線及通往特定園藝區的重要聯絡道路，也是往來社頭地區之交通要道。道路拓寬前路寬約6至8公尺，依現行道路相關設計規範，路寬嚴重不足，且道路兩側緊鄰民房，會車困難且車輛對於兩側住家產生壓迫感、威脅住家出入門戶安全。

▲喊了30年，田尾鄉光復路終於拓寬了，彰化縣政府在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，道路從原有的6到8公尺拓寬到12公尺。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

魏明谷表示，「路開到哪裡、經濟就發展到哪裡」道路拓寬不僅能讓交通更加順暢，另一個目的是則更有效迎接觀光客，讓外地人來到這裡，刺激在地經濟。對於田尾公路花園觀光推廣，縣府規劃了完善交通方式，搭乘火車的旅客可以到社頭火車站下車後，轉乘行駛在光復路的大眾運輸。

▲喊了30年，田尾鄉光復路終於拓寬了，彰化縣政府在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，道路從原有的6到8公尺拓寬到12公尺。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

而搭高鐵來的旅客，來到田中後就轉接富農路，如此搭乘軌道交通方式的觀光客更方便來到田尾。拓寬後公路未來能行駛觀光巴士，讓遊客乘載運輸量增加，出入田尾的交通便利性有效提升，更帶給觀光客良好的印象。

▲喊了30年，田尾鄉光復路終於拓寬了，彰化縣政府在田尾鄉南鎮國小旁舉行通車典禮，道路從原有的6到8公尺拓寬到12公尺。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

交通部公路總局第二區養護工程處副處長謝俊雄表示，「彰化縣田尾鄉光復路(彰154線)拓寬工程」總長約0.92公里，工程範圍西起南鎮國小東行經田尾鄉農會福田分部及光復路一段32巷至三鄉橋，由縣府積極向中央爭取經費，並在各級民意代表的支持和協助下爭取計畫經費約5,600萬(含用地費) ，由交通部公路總局及縣府配合辦理。