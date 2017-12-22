中共昆山市委書記姚林榮中央社 (2017-12-22 20:50)
中共昆山市委書記姚林榮在昆山台協第13屆會員大會暨會長交接典禮上致詞，表示要吸引更多台商到昆山投資。中央社記者張淑伶昆山攝 106年12月22日
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