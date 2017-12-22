依民法請求政府還地 大法官：普通法院審理中央社 (2017-12-22 20:31)
（中央社記者蕭博文台北22日電）司法院大法官今天做出釋字第758號解釋，認為土地所有權人若依民法請求政府機關返還土地，性質上屬於私法關係所產生的爭議，應由普通法院審理。
司法院發布新聞稿指出，全案起因於桃園市八德區葉姓民眾，以改制前的桃園縣八德市公所未經其同意，即在其所有的土地上舖設柏油路面供民眾通行為由，向桃園地方法院民事庭主張民法物上請求權，請求市府刨除柏油路面並返還土地。
桃園地院民事庭法官認為，本案隱含確認無公用地役關係的請求，屬公法關係所生的爭議，應提起行政訴訟救濟，將案件移由台北高等行政法院審理。
北高行法官則認為，葉姓民眾以民法物上請求權為主張，本案應屬民事爭議，應由普通法院審理，並以本案涉及審判權歸屬爭議，聲請大法官會議解釋。
大法官會議認為，土地所有權人依民法請求政府機關返還土地的案件，應由普通法院審理，即使兩造攻擊防禦方法，涉及公用地役關係等公法關係爭議，也不受影響。1061222
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上一則：王炳忠案 台北律師公會促修法
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