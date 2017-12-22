東京汐留彩燈 讓遊客感受童話故事氣氛中央社 (2017-12-22 20:30)
耶誕將至，東京汐留Caretta以迪士尼電影「美女與野獸」為意象推出浪漫彩燈，共使用約25萬顆LED燈泡，充滿浪漫氣氛。中央社記者楊明珠東京攝 106年12月22日
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