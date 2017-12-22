迎接耶誕節，東京中城（Tokyo Midtown）今年推出以宇宙旅行為主題的耶誕彩燈，在約2000平方公尺草坪上星光花園利用約20萬顆LED燈泡，施放彩光與音樂秀，讓遊客體驗遨遊宇宙的感覺。中央社記者楊明珠東京攝 106年12月22日