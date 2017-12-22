東京汐留Caretta的耶誕彩燈今年是第12次舉辦，以今年暢銷電影「美女與野獸」（Beauty and the Beast）為意象，共使用了約25萬顆LED燈泡，並利用光芒與音樂搭配，營造出浪漫氛圍。中央社記者楊明珠東京攝 106年12月22日