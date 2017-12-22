記者吳素珍／南投報導

睽違數年，日月潭國家風景區管理處再度舉辦祈福跨年活動，同時啟用通用設計改善完成的涵碧步道，22日上午10時30分在耶穌堂舉行記者會暨涵碧步道啟用典禮。

不敗的日月潭節日聖地再度辦理祈福跨年活動，為了讓遊客集滿2018的好運道，也為了讓周邊商家延長跨年商機，從12月23日聖誕節前連續10天就開始為遊客準備一系列浪漫活動：為另一半或家人親手掛上祈福卡、在浪漫的耶穌堂鎖上愛心鎖、散步涵碧步道於傳說的幸福連線上許願、在梅荷園浪漫燈樹下聆賞星光歌曲、還有湖畔市集及日月潭精選隱藏版美食優惠，最後在跨年夜欣賞日月潭經典的美麗煙火度過2017最後一天，並在金龍山迎接2018第一道幸福曙光，從聖誕到跨年，天天日月未眠！幸福不息！

阿尼色弗兒童之家兒童在浪漫的耶穌堂耶誕讚頌。

睽違3年再度辦理一系列長達10天的白天祈福與夜間派對活動，還集合店家優惠及湖畔市集等好康，日管處長洪維新表示，日月潭希望以舉辦連續10天的祈福跨年活動，吸引更多遊客在活動期間來訪，並且以「祈福」和「派對」的活動主題，累積聖誕及跨年的福氣與歡樂能量，為冷冷的冬季帶來不冷的旅遊體驗與商機。

涵碧步道巡禮全新完工的涵碧無障礙通用步道啟用，地勢大多平緩、沿涵碧半島水濱而行，穿梭於林蔭花木中，已是老少咸宜的大眾化路線。

日管處表示，為了讓遊客在日月潭度過美好的2017年尾聲，不僅結合了聖誕與跨年的節慶氛圍，更結合了全新完工的涵碧無障礙通用步道的啟用，讓遊客從白天祈福到晚上派對活動，都能有全新的日月潭感受。

位於日月潭水社的涵碧步道具有悠久歷史亦早已成為日月潭最熱門的步道，步道全長約 1.5公里，地勢大多平緩、沿涵碧半島水濱而行，穿梭於林蔭花木中，已是老少咸宜的大眾化路線。於2016年底配合交通部觀光局的風景區通用環境目標，將涵碧步道打造成為一條通用環境步道，正好於2017年聖誕節前完工，以符合邁入高齡化社會之需求並迎合國際潮流。

參加這場活動，大家都好開心。

日管處也與台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園一起做公益「幸福久久愛心鎖」，只要遊客活動期間於耶穌堂購買愛心鎖，業者就捐贈50元予阿尼色弗兒童之家附設南投家園，讓遊客不僅為自己祈福，同時也幫助弱勢兒童，讓他們度過幸福的聖誕跨年。

另外，在12月25日聖誕節當天下午2點在耶穌堂，還有日管處與中華骨髓移殖關懷協會舉辦「聖誕溫馨傳愛」感恩音樂會，傳遞聖誕節「平安」及「分享」的意義，在歲末年終之際溫暖人心，鼓勵民眾參與社會公益，彼此幫助、散播祝福，成為新年度的新力量。