環保作伙來 東吳大學106年再奪臺北市大專院校資源回收評比第1名



(中央社訊息服務20171222 18:31:15)為使資源回收觀念深植校園，臺北市環保局持續辦理「106年大專院校資源回收評比」，並在今年首次針對校園內宿舍進行評鑑，於106年12月19日舉行頒獎活動。今年度共計27所大專院校參與資源回收評比，東吳大學脫穎而出，在大專院校資源回收評比中獲得第1名的殊榮，近4年來已3次奪冠，更在首次辦理的宿舍資源回收評比中榮獲「優等獎」。



東吳大學在資源回收站的設置上，除自行設計雙語回收分類標示外，並於各盥洗室普及設置廚餘桶及餐具洗滌槽，方便師生回收廚餘及洗滌環保餐具，同時，校內各單位也積極利用校區海報、梯廁文宣欄位及單位公佈欄進行資源回收教育宣導。



此外，東吳大學綠色科學與永續發展學程的開設，希望增進學生對於綠色科技與環境之永續經營，除透過課程帶領學生對現行資源回收分類及清運方式有更深的了解外，也利用廚餘回收之果皮製作環保酵素及環保洗碗精，免費提供師生使用，藉此落實及推廣資源回收與再利用的重要性。



針對二手物及二手書的再利用，東吳大學多年來持續辦理相關活動，如聖誕節前夕的二手物義賣活動、校園遺失物拍賣與東吳好書交換日等，義賣所得全數捐贈公益團體，不僅將物品再利用，同時落實社會公益。



由於宿舍為校園內一般廢棄物及回收物最大產生來源之一，因此，臺北市環保局今年特別針對宿舍辦理獨立評比。而東吳大學學生宿舍同儕幹部團隊，長期以來對校內資源回收的推動不遺餘力，除了自主管理宿舍回收站，更舉辦多場推廣環保概念的活動，如帶領住宿學生到夜市進行無痕飲食、自製環保飲料袋等，將環保行動實踐於生活中。



本年度大專院校資源回收評比再次取得佳績，是對於東吳師生們積極參與資源回收最大的肯定，未來，東吳大學也將持續秉持積極態度，在推動資源回收及環境教育議題盡心力，共同愛護地球。



訊息來源：東吳大學



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