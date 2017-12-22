遠大藝術治療大師趙嗣強 嘉陽高中開講



(中央社訊息服務20171222 18:22:41)遠東科技大學教授趙嗣強今天帶領失憶畫家陳姿蓉於嘉陽高中開講。曾獲邀上海世博展出的陳姿蓉，現年三十五歲，三歲車禍導致記憶喪失、語言及身心發展遲滯，二十五歲還不會寫自己的名字，幸運遇到生命的貴人－趙嗣強教授，以藝術治療帶領她畫出亮麗、多彩人生。



趙嗣強分享指導陳姿蓉學習正統繪畫教育的經驗，究竟失憶畫家是如何成為人稱臺灣畢卡索的天才女畫家呢？天生我材必有用，陳姿容在學習時，就展現不凡的繪畫天賦，透過畫筆，把對世界的理解與想像揮灑於畫布上，趙嗣強再以藝術治療六步驟引導，從單一具象、具象組合、具象意象綜合、半意象、意象，打破後到抽象，喚醒姿蓉內在綺麗世界，如今失憶畫家以彩筆畫出內心彩虹般燦爛的世界，並希望自己能幫助別人。



嘉陽高中校長吳桂州表示，臺灣最美的軟實力是設計！陳姿蓉從上海世博展覽回來後，以生活環境及內在世界為素材，走過印象派、立體派、野獸派到現今的抽象藝術，聽一場講座，人生彷彿藉由畫作走過三個世紀，有一種時空瞬移的錯覺，這是場震撼的藝術之旅。



廣設科師生有感於女畫家的蛻變，他們表示，到學校學習速寫、漫畫、水彩、油畫、水墨、電腦繪圖、文創設計、行銷企劃、攝影學、商業空間展場設計、模型製作、雷射雕刻與3D立體列印等，除了手繪、多媒體繪圖，也已具備將設計商品化的能力，聽完藝術治療講座，更期許自己所學能夠回饋社會，創作出療癒人心的作品。



趙嗣強帶領天才女畫家15年，被稱為臺灣的藝術治療大師，目前有多家協會、基金會及療養院請他指導需要身心啟蒙的人，他還辦理「台南市繪畫藝術教育關懷協會」，以光影及點描法創作油畫，與受創者的內在靈魂溝通，幫助折翼天使找回力量，如有任何社福團體需要協助，都可連絡0933-398792趙嗣強。



訊息來源：遠東科技大學



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