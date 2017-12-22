東京中城耶誕彩燈 讓遊客彷如體驗宇宙旅行中央社 (2017-12-22 19:10)
耶誕將至，東京多處設置璀璨彩燈，東京中城今年迎接開幕10週年，以20萬顆LED燈泡營造出以宇宙旅行為題的彩燈，璀璨亮麗，令遊客讚嘆。中央社記者楊明珠東京攝 106年12月22日
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