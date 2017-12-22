酒駕零容忍 台東縣警局呼籲全民一起來



(中央社訊息服務20171222 17:37:44)因應國人傳統節令冬至及週末等易發生酒後駕車高風險時段，臺東縣警察局交通安全宣導團及交通志工團利用晚間前往各餐廳、薑母鴉、羊肉爐等飲酒場所，進行防制酒後駕車，同時邀請店家提供代叫計程車或接送等加值服務，共同向酒駕說「不」，也不再容忍酒駕行為，讓我們的交通更安全!



冬令進補為國人飲食習慣，且在食用風味美食、薑母鴨、羊肉爐等食物時難免為小酌幾杯，因而易發生酒後駕車等違規情事，更會造成危及自己或他人生命之交通事故。另外改善本縣飲酒文化已列為縣政府重要施政工作之一，縣政府為維護縣民健康已持續推動「戒酒馬拉松」系列計畫，希望能讓縣民遠離酒精戕害，讓臺東縣成為一個健康宜居樂活的幸福城市。



為落實縣政推動及交通部政策，縣警察局將持續前往各易發生酒後駕車之餐廳、飲食店、薑母鴨店等場所進行交通安全宣導，並藉由宣傳單、標語等方式提醒餐廳消費者酒後不開車及指定駕駛不酒駕，並促請餐飲業者提供代叫計程車之加值服務，希望減少酒後駕車肇事，保護民眾性命及財產安全，讓臺東縣成為「零死亡交通事故、零酒駕」的健康宜居樂活城市。



縣警局交通隊指出，臺東縣106年因交通事故死亡人數為44人，較去(105)年死亡人數減少16人，但縣警察局發現仍有部分民眾有酒後駕車之現象，進而發生交通事故之情形，且造成用路人傷亡。為有效防制酒後駕車行為，該局除持續加強交通安全宣導工作，並會加強交通執法取締工作，以雙管齊下之方式防制酒後駕車，該局更呼籲公司行號踴躍參加交通部交通安全入口網/企業自律宣誓專區上宣誓，並可在該專區上露出企業LOGO，以共同防制酒後駕車。



訊息來源：台東縣政府



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