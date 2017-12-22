賀蕙芝擅長以靜物畫體現生命的富足



(中央社訊息服務20171222 17:32:37)由台灣藝術研究院、台灣藝術股份有限公司（8479）主辦的台灣國展油畫比賽，自開辦以來便廣受歡迎，吸引著眾多優秀藝術家屢屢參賽，今年的優選得主賀蕙芝是多年的常勝軍。她擅長以鮮豔與飽和的色調，細緻地描摩日常物件、飲食文化，在充滿細節與巧思的勾勒中，展現出濃厚的台灣風味。



賀蕙芝生於1970年，本科畢業於文化大學美術系，並在美國麻州大學達特茅斯分校取得視覺美術繪畫創作碩士。她不僅曾獲得2007、2011年台灣之美油畫比賽佳作、第74屆台陽美術展油畫類銅牌獎，也有豐富的教學經歷，曾在美國麻州藝術學院、板橋社區大學授課，現擔任輔仁大學應用美術系進修部講師。



台灣藝術股份有限公司(8479)的公益平台─臺灣藝術研究院自2004年起，逐年舉辦台灣國展油畫比賽，獎金與獎品之高為台灣之最，近年來又有中評社協助推廣，在華人世界已是出了名的賽事，倘以今2017年觀之，除了非洲沒有参賽者外，其餘均有報名参加。該項油畫比賽須以台灣的人、事、物、景之美為主題，並能表現台灣新精神的創作。明2018年的比賽將於3月1日開始收件。該院秘書長柯芷吟表示，請大陸及海外的参賽者注意比賽簡章的內容與規定，該項賽事保證沒有潛規則完全公平公開透明地進行評審。



賀蕙芝的優選作品《流奶與蜜之地》中，第一眼看見的是一盆盛裝於玻璃容器內的蓮霧，以及散落其旁的柑橘、金棗、蛋黃果、娃娃菜，蓮霧艷麗的鮮紅與娃娃菜的翠綠相互對應，形成歡愉的視覺效果，賀蕙芝傾心於表現油彩的膠著特性，讓油彩呈現如蜜糖般的質地，藉此凸顯食材的色澤，觀者彷彿能聞到陣陣濃郁的果香，予人美食饗宴之感。



「神曾經帶領以色列人到肥沃寬廣、流奶與蜜之地來供應百姓的需求。」在畫中融入宗教寓意是賀蕙芝對信仰的虔誠表達，仔細觀看，盛開的花朵旁站立著三隻紅衣教主鳥，她表示，這象徵著永恆的生命，而J型拐杖糖則代表耶穌的英文名字Jesus，隱喻著神的恩典：「當我們承受好土地時要記住是靠上帝的厚待，賜我們力量而豐盛的。」



賀蕙芝喜歡以靜物畫的方式，呈現琳瑯滿目的美食和生活中隨處可見的各式器皿，並置入大量的象徵意義，如一再出現的鴿子，是和平與豐收的表徵。她認為透過描繪和欣賞飽富意象的文化圖符，能引領觀者珍惜島嶼的資源，進而喚起對生命的感恩及知足。



台灣藝術研究院2018台灣國展油畫比賽報名資訊 初審照片收件日期：2018年3月1日至3月10日 院址：台灣 高雄市苓雅區中山二路483號 電話：+886-7-5315858 傳真：+886-7-5315151 E-mail：info@artcci.com.tw 比賽詳情與報名表下載： http://cn.taiwanart.org.tw/info/1507380195.html



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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