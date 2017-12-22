聖誕不孤單失親孩童重溫家庭 台東縣府舉辦溫馨活動 黃縣長鼓勵孩童追求夢想



(中央社訊息服務20171222 17:28:05)12月開啟了聖誕節的歡樂氣氛，台東縣府為了讓縣長監護的34名失親孩童能有一場歡樂溫馨的聖誕饗宴，社會處特地於今(22)日上午在縣長公館舉辦感恩餐會活動，並且邀請國內知名魔術師粘立人帶來精彩的魔術表演，讓孩童們敞開童心熱鬧玩興，縣長與縣長夫人也贈送每一位監護的小朋友聖誕禮物，一起共度快樂的聖誕時光，並且頒發感謝狀給阿尼色弗兒童之家等機構，感謝照顧孩童辛勞。



縣長黃健庭表示，他及團隊積極努力在縣政工作及地方建設，最大的目標就是要讓縣民過好生活，而目前縣府監護的孩子高達34名，這些孩子大多因家庭功能失調，缺乏照顧能力以及嚴重濫用親權等問題，導致孩子生活未能獲得妥善照顧。這些從小失去家庭溫暖的孩子，只能在寄養家庭、兒少機構中受到細心呵護及照顧，由於八年來他都一直忙於縣政工作，對於監護孩童的照顧，小燕陪伴大家的時間比較多，也要感謝兒少機構與寄養家庭對大家的照顧，在今天聖誕節前夕，特別邀請這些孩子一起同樂聚餐，讓小朋友感受家庭的溫暖，感受社會的關懷。也希望大家要勇敢的追求自己的夢想，在自己的人生道路堅持下去，他及小燕會一直做大家的後盾。



會中除了邀請國內知名魔術師粘立人帶來精彩的魔術表演，受監護的兩位孩童也上台感言發表及唱出對縣長爸爸與小燕媽媽的感恩，她們兩人表示，感謝縣長爸爸與小燕媽媽一直很關心她們，讓他們增長許多智慧，也讓其他同學感到羨慕，她們會努力的成長與專心學習，不讓縣長爸爸與小燕媽媽失望。



社會處處長曹劍秋表示結合公益彩券盈餘基金，回饋到社會上需要幫助的孩子及家庭，更期待透過這樣的活動，將社會的關懷轉換成為幸福的動力，持續傳播下去，讓這些孩子們在愛的關懷中健康、平安、幸福地成長。



訊息來源：台東縣政府



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