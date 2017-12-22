萬能科大推廣教育 通過專業評鑑榮獲TTQS銀牌



(中央社訊息服務20171222 17:02:54)近年來政府積極發展各項人才提升計畫，希望在面臨產業全球化的競爭下，能讓台灣的勞工透過職能提升的訓練課程，強化知識與技能來因應外在環境的激烈變化。萬能科技大學推廣教育中心致力於人才培養、職能強化，於今2017年12月榮獲行政院勞動部勞動力發展署頒發「人才發展品質管理系統」（Taiwan Train Quality System, TTQS）訓練機構版評核等級「銀牌」的殊榮。



萬能科大校長莊暢表示，萬能科大在獲得TTQS評核銀牌肯定後，將秉持積極與優良的服務品質努力做到最好，提供終身學習資源，善盡大學社會責任；並以不斷追求挑戰的決心，提供學員及學生最符合產業需求及職能的卓越品質課程。



TTQS為國家級人才評鑑系統，為加強「職訓機構管理、確保訓練品質」，避免資源浪費，TTQS也被視為勞動力品質的關鍵指標。自民國96年推動迄今，TTQS除可提升事業機構與訓練單位辦訓能力與績效外，也被廣泛運用在職前訓練與在職訓練計畫，做為辦訓體質的辨識工具。萬能科大推廣教育中心積極參加TTQS訓練品質系統評核，2011年順利通過TTQS人才發展品質管理系統之評核門檻，在持續堅持及努力不懈下2016獲頒銅牌，今2017年再接再厲參與評核，一舉奪得進階等級「銀牌」，萬能科大辦訓績效深受外界肯定。



訊息來源：萬能科技大學



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