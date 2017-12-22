（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部高速公路局今年1月1日起拆除國道2號、4號及8號的緊急電話，今天再宣布，明年元旦起，拆除國道6號非隧道路段及國10全線路段緊急電話。



高公局說，國6隧道內的緊急電話，仍保留提供民眾緊急救援通報使用。



高公局考量橫向國道里程較短（約15至37公里），緊急電話使用率偏低，加上民眾手機持有率高，遇有狀況，就近駛離橫向國道或用手機通報救援很方便，今年已先拆除國2、國4及國8橫向國道路段全線緊急電話。



高公局說，觀察這一年來，橫向國道遇車輛故障或發生事故時，高公局都可接獲通報並立即派員至現場處理，緊急電話停用對民眾行車並無影響，決定明年接續拆除國6非隧道路段及國10全線路段緊急電話。1061222