（中央社記者江明晏台北22日電）「坐飛機上網嘛也通」，中華電信今天宣布首度推出「航空398」上網吃到飽方案，每日新台幣398元，可適用21家航空公司，讓客戶在飛機上打卡、分享照片。



滿足客戶飛行期間可隨時上網的需求，即日起至2018年6月30日止，中華電信首度推出「航空398」方案，與21家航空公司合作，包括長榮航空、國泰航空、新加坡航空、荷蘭航空、阿聯酋航空等航空公司特定機型，客戶在飛行航程中也能用手機上網，單日(連續24小時)上網吃到飽398元。



中華電信說明，使用機上漫遊服務需選取服務合作業者AeroMobile網路，限搭乘配合的航空公司及特定飛機機型，且若行經無衛星涵蓋的地區或飛機下降至1萬英尺以下時，將暫停航空漫遊上網服務。



此外，迎接耶誕節、跨年的旅遊旺季，中華電信針對台灣民眾跨年熱門旅遊地點澳大利亞、紐西蘭推出「日租398」漫遊上網方案，降價幅度達66折。



優惠方案自即日起至2018年6月30日止，以量計費，每日398元即上網吃到飽，針對澳大利亞則同步推出1GB、2GB輕量型及5GB定量型等多元方案。1061222