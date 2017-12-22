記者王郁淳／台北報導

隨著網路的發展與電腦、平板、手機的普及化，消費者對網路購物的依賴度有持續加深的趨勢，而由線下發展到線上的消費移轉現象不僅影響了現代人的購物模式，也改變了許多產業的經營模式，不止是線上購物，現在連線上競標、線上旅展、網路特賣會也都成為業者推廣的重點。

「傳統的旅展受限於熱鬧地點的選擇，通常辦在臺北、高雄、台中等大城市，旅展期間因為需要加派人手，時間也不能夠太長，不少消費者會因為時間或地點無法配合而錯過旅展。」喜鴻假期陸副總表示，為了克服時間與空間的障礙，所以喜鴻假期特別在2017年第四季推出了線上旅展，希望透過網路，讓不論身在何地的消費者都能找到最適合自己的行程。

​不只是衣服、家用品等實品能夠線上促銷，線上競標、線上旅展、網路特賣會也都成為業者推廣的重點，想找便宜的旅行團不一定要到旅展，現在用手機就能逛線上旅展。（圖／喜鴻假期提供）

提到線上旅展的最大賣點，喜鴻旅行社首推「遇見桂林～陽朔美景、鑽石水道、銀子岩鐘乳石山水五日」，以不到萬元的團費傲視群雄，而打破一般旅客對低價團一定是購物團的印象，全程不進購物站，讓旅客用最輕鬆的價格就能享受旅遊。同樣不到萬元的，還有最近躍身台人旅遊熱門國家的韓國，不論是好買好逛、適合小資女孩的「饗食首爾五日(OZ)～北村韓屋村、運河遊覽船、東大門+明洞(保證逛3小時)、米其林指南推薦~滿足五香豬腳+八色烤肉」，或是帥氣歐霸出產地、親身體驗釜山方言的「新瘋遊釜慶四日～2017全新飯店、慶州文化遺產佛國寺、SKY WALK海上天空步道、甘川洞文化村、韓式傳統汗蒸幕、美食饗宴」，幾乎都是團團滿團。

而喜歡日本的旅客，也可以參考「玩樂（關西）～京都‧大阪‧美山合掌村‧大阪水上巴士+A4和牛吃到飽‧享樂五日」，一趟旅遊將花見小路、美山町合掌村、伏見稻荷神社、嵐山渡月橋、大阪城公園、道頓崛等京阪景點一次收集，還加贈A4和牛吃到飽，並入住網友激推的京都CENTURY HOTEL，團費僅一萬九千九百元起，是許多哈日族的不二首選。

有別於傳統的旅展，線上旅展不受限於空間與時間，讓消費者會再因為時間或地點無法配合而錯過旅展，透過網路，讓不論身在何地的消費者都能找到最適合自己的行程。（圖／喜鴻假期提供）

除了不二價最殺專區外，喜鴻旅行社也開立了指定優惠特區，推出了許多收訂優惠與第二人優惠，像是「（四季奧捷．發現布拉格10日）~奧地利湖區．捷克波西米亞小鎮．布拉格五星連泊三晚」就是第二人現省一萬元的優惠。而為了回饋消費者，喜鴻假期除了線上旅展外，每週三的下午五點至六點，也在官方臉書粉絲團進行「直播特賣會」，破盤價、買一送一等優惠讓參與直播的網友直呼賺到了，有旅遊計劃的民眾，千萬別錯過了撿好康的大好機會。