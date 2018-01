(中央社記者楊明珠台北22日電)耶誕將至,東京多處設置璀璨彩燈,像是東京中城今年迎接開幕10週年,推出以宇宙旅行為題的彩燈,璀璨亮麗。東京汐留則是以迪士尼電影「美女與野獸」為意象推出浪漫彩燈。



東京中城(Tokyo Midtown)今年推出的耶誕彩燈以宇宙旅行為主題,在約2000平方公尺草坪上星光花園利用約20萬顆LED燈泡,施放彩光與音樂秀。從週一到週日,每天變換採燈的光芒與設計,週一至週日,日文分別稱為月、火、水、木、金、土、日曜,今年彩燈呈現月亮、太陽、土星等行星的意象,要讓遊客感受體驗遨遊宇宙的感覺。



東京中城今年是首度實施每天施放不同光芒與設計,就是希望讓遊客有新鮮感。在設計上,浩瀚星海中有一個直徑約6公尺的圓頂造型物,以這圓頂造型物為起點,發射出類似流星等各式光芒,讓許多遊客不禁發出「好美喔」的讚嘆聲。彩燈活動至25日為止。



東京汐留Caretta的耶誕彩燈今年是第12次舉辦,以今年暢銷冠全球的電影「美女與野獸」(Beauty and the Beast),為意象,主題是「Caretta 彩燈2017∼真愛故事∼」,共使用了約25萬顆LED燈泡,實施期到2018年2月14日為止。



這次是以今年7月起讓觀眾在推特票選電影「美女與野獸」最精彩畫面活動(美女與野獸 Best Scene Award)的結果為主做設計。以女主角貝兒與野獸共舞為意象,利用光芒與音樂搭配,營造出特殊的情境。



東京汐留Caretta以藍色為基調,彩燈在設計時,以金黃色的塔呈現出女主角身穿黃色禮服的女主角貝兒的身影。象徵美女與野獸共舞地有著燭光擺飾,另外,耶誕樹中擺放著「魔法玫瑰」。



除了彩燈之外,東京汐留Caretta館內舉辦展示活動,有體驗型展示板、劇服展示等。還有Instagram活動,幸運者可獲得電影「美女與野獸」的商品。1061222