萬能科大學生設計提案最吸睛 驚艷桃園中小企業協會年會



(中央社訊息服務20171222 16:50:26)桃園市中小企業協會年度會員大會在昨(21)日召開，今年的亮點是萬能科技大學學生的設計提案，由商品設計系陳寬常老師帶領該系同學在會場上展示創新商品，吸引多家桃園市中小企業協會的廠商洽談合作。



萬能科大學生針對創新商品開發的設計案，分別是：空汙利器-創新隔音濾塵口罩產品、糖尿病患者福音-能檢測食物熱量的智能餐盤、窗上畫趣-陰雨天也能在窗戶上畫圖作樂的特殊窗板、因應環境變化的多功能鞋套設計、社區換物系統設計提案、還有能提供親子同樂的折疊式電子桌遊設計、LED燈在家庭空間的裝飾應用、以及利用電子工廠廢棄的材料設計成複合材料的時尚包等，共有12組多元的創意產品提案，希望能吸引廠商加入一起研發生產上市。



中小企業協會黃登雄理事長表示，此次結合萬能科大商品系學生的設計研發，起因是因為台灣正值經濟環境結構的轉變，直接影響中小企業的生存與發展，目前多數中小企業的經營主軸仍多偏向生產製造為重心，升級轉型所需的設計、開發人才較缺乏，要讓中小企業具有創新自主的動能，就必須改變以往單打獨鬥的經營習慣，結合其他具備研發動能的單位，由個體分散的無續競爭轉向聯盟競合的新潮流。黃理事長並表示，萬能科大學生設計提案吸睛，桃園市中小企業協會的多家廠商不只驚艷，更主動洽談合作，希望萬能科大學生明年再多提出創新商品開發的設計案，跟業者分享研發成果。



訊息來源：萬能科技大學



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