當小小芭蕾舞者與浪漫水晶球相遇，讓童話故事成真



(中央社訊息服務20171222 16:35:36)屏東聖誕節首次舉辦，北歐風的燈飾把屏東公園變得如夢如幻，其中浪漫水晶球芭蕾舞者主燈超吸睛，12月23日聖誕節之前，屏東縣政府特別邀請50位舞蹈班小朋友化身芭蕾舞者，與水晶球共舞，實現孩提的浪漫憧憬。



屏東聖誕節自12月2日點燈以來，每天都吸引大批民眾參觀，而百年公園裡人潮絡驛不絕，如同過年般的熱鬧情景，也讓屏東鄉親有感：「今年屏東聖誕真的很不一樣」！



10座主題燈飾中，主燈浪漫水晶球裡芭蕾女孩隨著音樂翩然起舞，搭配白雪繽紛的場景，是民眾必拍的打卡點。觀光傳播處表示，旋轉音樂盒是許多人孩提時代的夢想，為歡慶聖誕節，縣府決定讓夢想成真，邀請夏綠荷舞蹈運動中心、火金姑兒童舞蹈團、舞之霖表演藝術中心約50位小朋友，23日晚間7點起，小小舞者們將在水晶球前展現舞姿，藉由舞者以芭蕾及韻律體操舞姿襯托主燈，更增添聖誕氣息。



其中夏綠荷舞蹈運動中心將帶來大小朋友都能琅琅上口的 「let it go」，演出冰雪奇緣的女王艾莎，在冰天雪地的世界創造新王國；火金姑兒童舞蹈團表演「胡桃鉗之快樂耶誕party」，化身迪士尼中的動畫人物雪精靈、中國娃娃、糖梅仙子、睡美人等；舞之霖表演藝術中心的「雪花紛飛」表演，雪精靈們穿梭在森林裡，追逐玩耍在佈滿雪花紛飛的天際。



觀光傳播處感謝這些小小舞者的熱情參與，他們由縣內多所學校舞蹈校隊組成，參加過無數的比賽獲獎無數，不怕辛苦每天排練舞蹈，希望在聖誕節之前，帶給屏東民眾浪漫的一夜。



聖誕節過後，屏東聖誕節的燈飾將持續展出至明年的3月4日，陪伴民眾過新年。相關詳情請上屏東縣政府官網查詢。



訊息來源：屏東縣政府



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