小小芭蕾舞者V.S浪漫水晶球 與民眾歡度聖誕夜中央社 (2017-12-22 16:36)
當小小芭蕾舞者與浪漫水晶球相遇，讓童話故事成真
(中央社訊息服務20171222 16:35:36)屏東聖誕節首次舉辦，北歐風的燈飾把屏東公園變得如夢如幻，其中浪漫水晶球芭蕾舞者主燈超吸睛，12月23日聖誕節之前，屏東縣政府特別邀請50位舞蹈班小朋友化身芭蕾舞者，與水晶球共舞，實現孩提的浪漫憧憬。
屏東聖誕節自12月2日點燈以來，每天都吸引大批民眾參觀，而百年公園裡人潮絡驛不絕，如同過年般的熱鬧情景，也讓屏東鄉親有感：「今年屏東聖誕真的很不一樣」！
10座主題燈飾中，主燈浪漫水晶球裡芭蕾女孩隨著音樂翩然起舞，搭配白雪繽紛的場景，是民眾必拍的打卡點。觀光傳播處表示，旋轉音樂盒是許多人孩提時代的夢想，為歡慶聖誕節，縣府決定讓夢想成真，邀請夏綠荷舞蹈運動中心、火金姑兒童舞蹈團、舞之霖表演藝術中心約50位小朋友，23日晚間7點起，小小舞者們將在水晶球前展現舞姿，藉由舞者以芭蕾及韻律體操舞姿襯托主燈，更增添聖誕氣息。
其中夏綠荷舞蹈運動中心將帶來大小朋友都能琅琅上口的 「let it go」，演出冰雪奇緣的女王艾莎，在冰天雪地的世界創造新王國；火金姑兒童舞蹈團表演「胡桃鉗之快樂耶誕party」，化身迪士尼中的動畫人物雪精靈、中國娃娃、糖梅仙子、睡美人等；舞之霖表演藝術中心的「雪花紛飛」表演，雪精靈們穿梭在森林裡，追逐玩耍在佈滿雪花紛飛的天際。
觀光傳播處感謝這些小小舞者的熱情參與，他們由縣內多所學校舞蹈校隊組成，參加過無數的比賽獲獎無數，不怕辛苦每天排練舞蹈，希望在聖誕節之前，帶給屏東民眾浪漫的一夜。
聖誕節過後，屏東聖誕節的燈飾將持續展出至明年的3月4日，陪伴民眾過新年。相關詳情請上屏東縣政府官網查詢。
訊息來源：屏東縣政府
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/226351.aspx
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice-伊妮2.7尺收納餐櫃-82x47x85cm
- MICHAEL KORS質感晶鑽簡約時尚手錶(MK3784)-金/36mm
- 【SWAROVSKI 施華洛世奇】施華洛世奇 Admiration Love 心慕
- Ralph Lauren 中性RLX撞色刷毛拉鍊背心(墨綠x橘)
- ALBA 東京日系三眼計時腕錶-鍍黑/42mm VD53-X264SD(AT3B07X
- HP 800 G3 6代i7 W10Pro 商用電腦
- CORSAIR 海盜船 STRAFE 機械電競鍵盤 青軸
- 【伊萊克斯】抬頭式攪拌機-五星主廚機(無敵大全配)
- ZODENCE 西班牙女郎彩色牛皮多way方包(小) 知性藍
- H＆D SHIPS 希普斯舒適布沙發組/1+2+3人-2色
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》