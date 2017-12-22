臺灣農業精品展「饗食之旅 傳情之選」今起至25臺灣大學綜合體育館 邀您共賞



(中央社訊息服務20171222 16:34:20)農委會「臺灣農業精品展」今天下午2時假臺灣大學綜合體育館(臺大小巨蛋)舉行，由該會副主任委員李退之主持開幕典禮，副總統陳建仁特別蒞臨現場，共同見證臺灣農漁會對傳統農業轉型創新經濟的用心及成果，並感受到青年農民和農村再生的活力。這一場深受消費者及企業界期待的「MIT 臺灣製造」農漁會精品年度盛會，隨著民眾對國人自營品牌信賴感逐年提升，買氣一年比一年更旺。



支持農漁會百大精品 落實在地生產、在地消費李副主委致詞時指出，農漁會在臺灣農業發展歷程中，扮演很重要的角色，集結農漁民生產優質、安全的產品，發展共同品牌對外行銷，不僅讓大眾享有美好的食物，也讓農漁民因為品牌加值提高收益。因此，農委會與各級農漁會攜手同心，每年都以最嚴格的標準，從生產到包裝逐一檢視，務求遴選出最高品質的優質農漁產品，滿足消費者的期待。今年仍秉持「嚴選製造、在地生產」遴選原則，評選出95家農會、9家漁會合計144項精品，除了常賣型已創造出品牌價值的產品外、也有更多創新開發的新產品，充分展現出農漁會這百年老店優良的傳統和創新發展的動能。 農委會表示，本活動現場展售金額逐年增加，近3年平均約1,000萬元至1,400萬元不等，創造的年產值也逐年提升；為了有更亮麗的成績，該會於本(22)日上午特別辦理封館企業接待活動，邀請科技業、金融業、超市連鎖通路等買主進場參觀及洽商，期待將各地農漁會生產的優質產品介紹給更多消費市場，也讓農漁會更有信心繼續發展可長可久的經濟事業。該會預估今年活動，將能吸引更多人潮進場參觀，藉由創新行銷手法，期待4天活動的現場銷售金額達1,700萬元以上、創造逾3.5億元年產值。農業精品來客有禮 農情卡線上更優惠



農委會指出，此次活動除了介紹2018-2019農漁會百大精品、展售農漁會特選的農特產品外，也特別集結青年農民產地直送的優質產品和農村再生社區精選的農村工藝和美食。此外，該會除了規劃4天的精品展，協助農漁會拓展行銷通路，建立與企業界的行銷平臺外，還特別輔導新北市農會在網購平台「真情食品館」設置「百大精品專區」，未來民眾除了可以在各家農漁會門市與網站採購外，也可以在這個平台上一次購足各家農漁會的百大精品。活動期間更將同步推出「農情好禮卡」，擁有這張會員卡，能不定期收到農漁會百大精品的優惠資訊，消費享回饋點數換好康。 本次活動於106年12月22至12月25日(週五至週一)於臺灣大學綜合體育館舉行(新生南路與辛亥路口)，為期4天，全程開放供社會大眾免費進場參觀，12月23日至25日每天早上9時至11時，前100名入場者，還有機會獲得早鳥好禮；現場購物每滿額500元即可參加抽獎刮刮樂，多達2萬多個獎項，請民眾不要錯過。詳細活動資訊請至農業易遊網 (https://goo.gl/4ze4TW) 查詢。



臺灣農業精品展展期資訊本次活動時間如下：一)106年12月22日(星期五)下午2時至下午7時二)106年12月23、24日(星期六、日)上午9時至下午7時 三)106年12月25日(星期一)上午9時至下午5時。



訊息來源：行政院農業委員會



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