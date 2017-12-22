Maker秀創意 Pepper共參與 2017全國機器人划龍舟大賽中央社 (2017-12-22 16:33)
Maker秀創意 Pepper共參與 2017全國機器人划龍舟大賽
(中央社訊息服務20171222 16:32:54)屏東縣政府為使全國熱愛機器人的學子，有彼此交流互動的平台，今天在屏東縣立體育館盛大舉辦「2017全國機器人划龍舟大賽」，共有來自各縣市61支隊伍、300位師生同場競賽，並結合「Pepper行動學堂屏東場」活動，由Pepper機器人擔任活動代言人，與屏東縣16所發展機器人教育學校所提供的科學闖關體驗攤位，讓屏東市國小學生參與學習。屏東縣長潘孟安表示，希望藉由競賽及科學闖關活動，讓全國學子能學習創客的自造者(Maker)精神，並透過機器人來培養解決問題的思考力，開啟台灣學子多元的學習視野。
縣長潘孟安表示，近年來屏東縣結合創客(maker)風潮，積極推展積木及機器人教育，在國內外各賽事皆有亮眼成績，為帶動全國機器人教育的創意想像，以端午節划龍舟為發想，結合機器人及電動划槳等要素，在水道進行機器人划龍舟的競賽，提高小朋友的學習興趣。 縣長潘孟安指出，「STEAM」創新教學是當前全球教育創新的具體目標，屏東縣政府率全國之先，運用在地創意與能量，連續辦理了4屆的全國機器人划龍舟大賽，並首創Pepper機器人巡迴校園，擔任科普大使活動，其用意就是希望各級學校能運用「STEAM」的思維，以「科學、科技、工程、藝術、數學」來發展教育的未來性，並實踐動手做的創客精神，使學習變有趣、孩子展動力，讓「創新、創意」成為臺灣囝仔面對全球化競爭最有力的軟實力。 縣府教育處指出，「2017全國機器人划龍舟大賽」賽事分成計時競速賽和造型創意賽兩類，學生運用平日課堂所學的科學原理，透過電子零件、藍牙技術及單晶片的運用，並善用自造者精神，利用尖嘴鉗、螺絲起子、電池等各類材料與工具，經過多次製作組裝修正，除考慮龍舟的平衡、浮力與划行速度，也同時兼顧龍舟設計的美觀性、材料性及故事性，學生們無不發揮創意利用各項回收資材，完成一艘艘創意十足的遙控小龍舟，不只展現科學原理的運用，同時包含從無到有的DIY實踐與創意展現，激發孩子們的創意。
訊息來源：屏東縣政府
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