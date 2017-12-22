產學簽署MOU 為逢甲商圈導入O2O新零售服務



(中央社訊息服務20171222 16:28:02)嶄新的產品與服務銷售模式興起，逢甲大學、全球快遞、有無科技今天簽署MOU，希望共同打造逢甲商圈O2O（Online to Offline，網路到實體）新零售，透過線上（網路）線下（實體店面）、虛實整合（在實體環境加入虛擬享樂）、數據驅動（Data-Driven，以大數據分析結果進行決策）的方式，創造智慧商圈、智慧生活。



有無科技與全球快遞今年合作推出「有無快送」App，投入餐飲快送巿場，本次進一步與逢甲大學建設學院林良泰院長、運輸與物流學系吳沛儒助理教授以及智慧運輸與物流創新中心合作。由逢甲大學李秉乾校長、全球快遞劉金維總經理以及有無科技蔡祈岩董事長代表簽約。



典禮上李秉乾校長致詞時表示，逢甲商圈一年有超過1300萬遊客，消費力達120億臺幣，並且根據逢甲大學統計系調查，超過98%的遊客使用智慧型手機，逢甲商圈是一個充滿商機且面臨智慧轉型的場域。同時，逢甲大學近年持續推動專題式學習，希望帶進產業真實的議題，讓學生接觸真實的世界，因此很高興全球快遞、有無科技與學校合作，相信對臺灣人才培育以及產業創新升級都有助益。 逢甲大學智慧運輸與物流創新中心致力發展智慧物流，在此合作上將扮演商圈巨量資料分析及在地資源整合的角色，透過整合全球快遞之物流派遣資料，以及有無科技之餐飲與商品交易資料，以不同層次的大數據分析，提供開發新功能的決策支援。例如，可以提供消費者餐飲營養均衡與生活管理服務、商家最適存貨與促銷活動管理、物流業者最佳物流車隊佈署等，以提升服務內容，使「有無快送」App增值為O2O新零售平台。



有無科技股份有限公司為信義房屋集團全資子公司，專注於行動裝置的應用，在本次O2O新零售合作上，扮演商流平台系統維運服務的角色。而全球快遞股份有限公司為台灣大車隊100%持有之轉投資企業，為國內都會快送的指標性物流廠商，在本次O2O新零售合作上扮演物流運務系統及客服調度服務的角色。



逢甲商圈O2O新零售希望讓消費者只需要一支手機就能輕鬆逛街，透過線上虛擬方式，線下實體享受逢甲商圈的服務。例如消費者逛逢甲商圈的時候，系統將根據消費者指定需要協助的服務，推薦餐飲或商品，確認接受某品項後，商品將在消費者指定時間內送達指定地點。其中餐飲快送部分已在逢甲商圈正式啟用，期盼未來逐步導入智慧商品物流、智慧生活物流。



訊息來源：逢甲大學



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