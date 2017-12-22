是街友也是家人 屏縣府打造流星家園中央社 (2017-12-22 16:27)
是街友也是家人 屏縣府打造流星家園
(中央社訊息服務20171222 16:27:06)屏東縣政府委託金鳳凰緊急救助協會辦理遊民業務，結合冬至時節與家園整修完成，今天辦理落成慶祝活動與街友一起同慶，由潘孟安縣長為家園揭牌，現場為街友們盛上一碗熱呼呼的湯圓，並安排義剪、義診、就業諮詢、美食享用、發放禦寒物資及生活用品，讓本縣街友們可以獲得身心靈的滿足，感受來自社會的溫暖。
縣長潘孟安表示，在這歲末寒冬之際，屏東縣政府的關懷持續加溫，除已提早啟動獨居長者及弱勢民眾的低溫關懷之外，社會處的社工們陸續於入夜後至各處關懷街友，冬至時節辦理本次活動，希望街友們都能感受社會的溫暖。 潘縣長指出，縣府利用原為警察局老舊宿舍規劃作為遊民收容所，並提供街友收容、餐食、沐浴、輔導就業等服務。在服務過程中，考量無障礙需求及設施老舊問題，經過一番整修，新的流星家園提供街友們更為友善及安全的居住環境。
縣府社會處表示，現場連結勞工處、屏東醫院及髮廊工作室，提供就業資訊、義剪及義診服務，以及烹煮佳餚、湯圓宴請街友，除了生活物資外，還提供保暖衣物、暖暖包、毛襪等禦寒物品供街友使用，讓街友感受到家的溫暖、社會的關懷，以嶄新的面貌，乾淨歡喜迎接新的一年。
訊息來源：屏東縣政府
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