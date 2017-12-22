（中央社記者尹俊傑北京22日電）聯合國安理會表決進一步制裁北韓的決議前夕，中國外交部發言人華春瑩今天表示，朝鮮半島局勢嚴峻，重拾冷戰思維一味施壓或製造對抗，不利於局勢緩和及地區和平穩定。



北韓不顧國際社會反對，11月底再次試射洲際彈道飛彈。聯合國安全理事會預定美東時間22日表決美國起草的決議，試圖對北韓實施更嚴格的制裁。



中國外交部下午舉行例行記者會。華春瑩被問及此事時說，當前朝鮮半島局勢嚴峻，中方認為當務之急是有關各方保持克制，全面嚴格執行安理會「現有的有關決議」，同時為儘早恢復對話談判、和平解決朝鮮半島核問題創造必要條件。



她表示，在安理會展開的磋商、採取的行動或做出的反應，都應有助於維護安理會的團結與合作，有助於實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定、推動朝鮮半島核問題透過政治外交方式和平解決。



華春瑩說：「中方願意本著負責任的態度就此與各方保持溝通。」



她還表示，重拾冷戰思維一味施壓或製造對抗，不利於朝鮮半島局勢緩和以及地區和平穩定。「我們認為各方應該多做一些有利於緩和地區緊張、增進信任、推動對話和平解決半島核問題的事情，而不是相反。」



北韓11月底試射號稱可攻擊美國全境的「火星-15」洲際彈道飛彈後，美國要求中國切斷對北韓的石油供給。儘管中國配合聯合國制裁，已大幅減少對北韓供油，但一直以人道民生需求為由，反對徹底切斷對北韓的石油供給。



路透社報導，新決議訂出每年50萬桶的上限，試圖擋下近90%輸往北韓的精煉石油產品。這份決議還要求12個月內遣返北韓海外勞工。



報導引述多名外交官指出，過去一星期，美國一直在與中國商討這份決議草案。假使通過，這將是2006年以來，第10份為北韓開發飛彈與核武制裁平壤的決議。1061222