建國科大百位學生展現穿越時空之美中廣新聞網 (2017-12-22 17:01)
建國科技大學一百多位美容系應屆畢業生，以「時空旅人」為主題舉辦畢業展；分組發揮創意，有如穿越時空魔法師，結合東西元素，從臺灣原民部落延伸到歐亞文明，更融合遠古美學、文化元素與現代潮流，展現跨時空的時尚新美學。
（李河錫報導）
建國科大美容系一年一度畢業成果展，以「跨越時空」作為主軸，讓一百多位學士班與研究所畢業班的同學，廣泛蒐集資訊、展現所學，盛大舉辦成果發表會；時尚美學中心主任林宥涵教授表示，意想不到的激發出同學們創意潛能，共劃分成十大主題中，包括有重新定義80年代時尚潮流的「瑪丹娜的逆襲」、展現日本幕府時代的「弒魂」，描述臺灣泰雅族部落象徵榮耀與勇敢的紋面文化「新泰」，穿越時空的「普普少女」，詮釋金碧輝煌的古埃及文明，充滿夢幻之「憶」，融合文藝復興「米開朗基羅」的樸實無華的「文藝新生」，以及西班牙的「建築時尚」，還有以中華文化為創作元素的「墨」以及陰森吸血鬼所舉辦的便裝夜宴「Blood Night」，令各界嘆為觀止！
這場中部最盛大的時尚畢業成果發表會，吸引兩千多位來自各高中職的學生前來觀摩，並聘請多位國內知名美容、美髮業者前來擔任評審與嘉賓，林宥涵主任有信心表示，從所有同學具有職業水準的演出，有八成以上一畢業就會受到產業界網羅，成為美容美髮與彩妝界的新尖兵。
（攝影：李河錫）
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