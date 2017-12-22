2017彰化公益慈善歲末聯歡晚會，12月31日晚上六點將在秀水鄉秀安路盛大登場，除表揚二十九位熱心公益人士，還設置上百攤農特產品與美食攤位，民眾只要捐出兩張發票作公益，就可參加摸彩中大獎，最大獎項為一部名貴轎車。



（李河錫報導）



就要過新年，為迎接新年、新氣象！彰化縣各界將在秀水鄉秀安路盛大舉辦，「2017彰化公益慈善」歲末跨年聯歡晚會，縣長魏明谷表示，選擇在具有48米寬的秀安路封街舉辦歲末聯歡會，將是希望能夠吸引更多鄉親前來參與，感謝秀育企業公司董事長梁徽彬，特別贊助一台轎車，讓鄉親們可以歡樂參與摸彩活動，增添迎接新年的喜氣！



秀水鄉長梁禎祥表示，秀水是優質農畜牧產業集散中心，所生產農特產品多元又好吃，配合公益聯歡晚會，將提供一百多個攤位免費協助促銷產業、拼經濟，只要民眾捐兩張當月發票，就可兌換摸彩券，大獎涵蓋有轎車、機車與電視等3C產品。



晚會中還邀請翁立友、陳雷、張秀卿、陳隨意、梁文音、A-TEAM以及MATZKA等樂團一、二十組國台語歌手和樂團前來演出，內容精采絕倫，絕無冷場！邀請鄉親們相約前來秀水鄉，一起做愛心、關懷弱勢、抽大獎！一起歡樂倒數迎新年。（攝影：李河錫）



