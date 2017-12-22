「臺北市有線電視費率審議委員會」今天（22號）決議，北市從後年(108年)起，全面實施分組付費，另外臺北市明年度的有線電視基本頻道收視費，仍維持495元上限，而除了「低收入」收視戶，持續免收裝機費及收視費，委員會決議，新增「中低收入戶」收視費有半價優惠。(林麗玉報導)



臺北市有線電視數位化已經在今年9月底完成，為了準備全面實施分組付費政策，有線電視費率審議委員會認為，明年有線電視將有許多變數，包括業者間持續競爭、MOD挑戰，及民眾對服務內容及付費方式期許等，決議從後年(108年)起，將全面實施分組付費，業者明年8月底申報後年收視費用時，須提出完整規劃。媒體行政科長葉煥輝說，另外委員會也決議，各業者在67個民眾最常收視的頻道，明年9月底前，其中至少40個頻道必須是高畫質（HD）播出，落實數位化。另外照顧低收入戶，臺北市有線電視業者多年都提供低收入戶免收裝機費及收視費優惠，到今年11月底，一共有9,700多戶申請，審議委員會也新增決議，臺北市還有6千多戶中低收入戶，決議從明年起，中低收入戶每月收視費以半價計收。



