由超人氣插畫家爽爽貓、掰掰啾啾與馬來貘所組成的《爽啾貘的黑白想特展》，邀請所有喜愛耍廢放空、追逐夢想、認真生活的大小朋友同樂！這次的展覽內容不僅是全台首次展出，更是超佛心的免費入場呀！主辦單位選在高雄夢時代8F展出，佔地超過300坪！快跟著小編的腳步，一起進入爽啾貘的黑白想世界裡頭吧～

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特展一共規劃了六大主題區，包含：「捲動你的夢想」、「取之於貘 用之於貘」、「奧樂雞迎厝」、「爽爽加滿 勇氣up」、「黑白想列車」以及「黑白也能很精彩 創作你的爽啾貘」。豐富的展覽內容讓小編覺得很值得來晃晃呀！而且而且，這次的展覽完、全、免、錢！現在時機歹歹，小資有小資的玩法，冬天不知道去哪裡玩耍，拖著姊妹或男友來《爽啾貘的黑白想特展》就對了！

【捲動你的夢想】

入口的設計是超大型的紙膠帶，上頭印有三個主角－爽爽貓、掰掰啾啾、馬來貘的經典語錄及四格漫畫。搭配上可愛又逗趣的立體佈景，引領我們一步步踏入展場，更接近自己的夢想世界！

【取之於貘 用之於貘】

拐過上面這個彎，就進入到展場內最受歡迎的馬來貘溜滑梯球池囉！標榜大朋友限定的巨型球池－單純以黑白所組成的設施，搭配滑梯馬來貘那厭世的神情XD，整體呈現氛圍卻意外地歡樂呀！

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↑咦？有什麼東西藏在球池裡頭？都逃不過馬來貘的法眼...

↑當天也有許多應屆畢業生穿著學士服來拍照哦！

↑讓馬來貘給你一個滿滿的大球池！

↑由於大球池限定身高140cm以上才能進入。旁邊設有小球池讓小小孩也玩得過癮。

【奧樂雞迎厝】

奧樂雞的家裡面什麼都沒有，只有散落各處的懶．骨．頭．擺．好．擺．滿！果然是耍廢界的始祖XD 後方2.5米高的奧樂雞也是很壯觀很搶戲呢！在這個令人放鬆的空間，就不用多作介紹了，找個舒服的坐姿躺姿倒下去就對了！

觀展那天小編來到這個展區莫名的很愛睏(?) 回來之後才聽一起去的同事說在奧樂雞的家抬頭望會有驚喜！？原來是奧樂雞的隱藏版四格漫畫～～要去奧樂雞家玩耍的粉絲們千萬別只顧著發呆，像小編一樣錯過了啊啊啊！

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＿照片取自官方

另外在奧樂雞家旁邊的冰菓室也是拍照打卡的一大重點！繽紛又清爽的顏色搭配及佈景主題，將整個冰菓室營造出一種舒適的感覺！爽啾貘三個角色開張的冰果室，不管怎麼樣一定會熱賣吧！...不過店員有沒有記得收錢又是另外一回事了XD

↑馬來貘剉冰感覺很好吃呀～

↑猴～～抓到了！掰啾在把妹！（奧樂雞在旁邊怎麼好像很開心）

【爽爽加滿 勇氣up】

爽爽貓的展區是一個大型牛奶盒，外盒乘載著爽爽貓的一週記事，也不忘提醒粉絲們就算是被日常生活的小細節綁住手腳，也別忘了內心中懷抱的巨大夢想！進入牛奶盒後映入眼簾的是什麼呢？想必會是迎接我們的美好未來～

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↑牛奶盒內裝滿爽爽貓的氣球漂浮在空間，好夢幻呀！＿照片取自官方

【黑白想列車】

爽啾貘的黑白想列車帶著大家一路往埃及、日本以及外太空出發囉！列車上乘載著所有人的夢想，你也準備好一起出發環遊世界了嗎？

【黑白也能很精彩 創作你的爽啾貘】

最後一個展區也是小編很喜歡的概念，透過粉絲主動的創作分享，勾勒出黑白世界的精采美好。每個人拿起畫筆繪畫出來的角色及主題，都代表了我們內心最深沉的渴望及寄託。開心的、難過的、搞笑的、喜歡的...都是專屬於你的，獨一無二的心情。

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或許圖文作家之所以會獲得大家的喜愛，除了角色本身很可愛的原因之外，就是創作的內容能夠獲得大家的共鳴，描繪出生活在這個城市的我們，每一天所發生的喜怒哀樂。然後我們會想著：「沒錯！我也會這樣！」接著又有滿滿的勇氣迎接之後的挑戰了吧！

展區在這裡就告一段落囉！是不是如同小編所說的是一個熱鬧又充實、拍照拍個夠、打卡打到飽的好展覽呢？重點還是免費入場啊！住在南部的朋友們冬天別窩在家裡追劇追星了，出門到《爽啾貘的黑白想特展》逛逛，實際體驗開心做夢及追夢的樂趣吧！喜歡爽啾貘的粉絲們，離開之前也別忘了到紀念品處晃晃，有許多可愛的聯名商品等你帶回家哦！

【展演資訊】

爽啾貘的黑白想

展期：2017/12/14-2018/01/28

地點：高雄夢時代8F時代會館

票價：全展期免費

展訊介紹



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