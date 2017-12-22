不知不覺的聖誕節即將到來！聖誕交換禮物準備好了嗎？專屬於女生的交換禮物選擇除了彩妝、香氛外，可愛又時髦的眼鏡、配件、服裝也是不錯的選擇～一起看看今年妞新聞推薦的禮物吧～

韓國HIGH CHEEKS．LOVE MYSELF 手鍊

source:HIGH CHEEKS

韓星名人、KOL最愛的配件品牌HIGH CHEEKS，12.15-1.2在新光三越A11聖誕市集，近距離體驗時尚單品魅力吧！（左而右：我不是洋芋片俏皮鬍子手鍊/LOOK!萬人迷嘟嘟唇手鍊/比經典還經典的馬蹄鐵手鍊）

source:HIGH CHEEKS

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KlassiC. KC1001 琥珀色

source:KlassiC.

金屬與板材鑲嵌設計揉合了復古與現代，將經典波士頓框調整成更溫和的大圓形框，具有小臉修飾效果， 而圓柱型的板材鏡腿大幅提升配戴時的舒適度，最後特地打造的立體鼻樑強化

了山根線條。

【妞新聞 Ｘ @KlassiC. 聖誕＆新年許願活動】

source:KlassiC.

活動時間：12／22（五）～1／10（三）

活動方式：到KlassiC.中山形象店，來店出示臉書，秀出已按讚妞新聞與KlassiC. 粉絲團頁面，並按讚&分享此篇文章FB貼文（發文再補上連結），經店鋪人員確認可獲得許願卡1張（每個臉書帳號限換取1張)，填寫完心願與最想收到哪支KlassiC鏡框後，交給店鋪人員協助掛上許願樹，完成祈願。

活動贈品：KlassiC. 商品任挑1只，共兩個名額

得獎公佈：1／12（五）於KlassiC. 與 妞新聞臉書

＊中獎者須至KlassiC. 店鋪領取商品，會核對卡片名字與臉書資料是否吻合。

【好康加碼】KlassiC.聖誕折扣活動：

按讚本篇文章的FB貼文，並於下方留言#快來KlassiC許願，即可享有KlassiC. Handmade系列89折優惠。

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>>活動頁面：https://goo.gl/RC1wyM

LOVFEE-ALL WE HAVE IS NOW棉絨上衣（ 麻灰、米杏）

source: LOVFEE

舒適的棉絨質感加上寬領設計，可以微露性感，冬天也可內搭上一件高領創造多層次穿搭風格！

LOVFEE-紅色馬海毛料外套

source: LOVFEE

性感的V領搭配現在流行的蓬袖設計，加上腰封元素，打造完美的日系女孩風格。

LOVFEE-混羊毛不規則麻灰裙

source: LOVFEE

韓妞必備的不規則格紋裙，很修飾身材，簡單搭配白色毛衣就能創造出優雅女人味。

LOVFEE-灰色格紋腰帶短裙

source: LOVFEE

基本款格紋短裙加上腰帶設計，無論是通勤還是約會裝扮都很適合去做穿搭變化。偶爾想要穿得休閒還能搭配第一件休閒上衣，十分可愛！

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