不知不覺的聖誕節即將到來!聖誕交換禮物準備好了嗎?專屬於女生的交換禮物選擇除了彩妝、香氛外,可愛又時髦的眼鏡、配件、服裝也是不錯的選擇~一起看看今年妞新聞推薦的禮物吧~

韓國HIGH CHEEKS.LOVE MYSELF 手鍊

source:HIGH CHEEKS

韓星名人、KOL最愛的配件品牌HIGH CHEEKS,12.15-1.2在新光三越A11聖誕市集,近距離體驗時尚單品魅力吧!(左而右:我不是洋芋片俏皮鬍子手鍊/LOOK!萬人迷嘟嘟唇手鍊/比經典還經典的馬蹄鐵手鍊)

source:HIGH CHEEKS

>>看更多商品介紹:HIGH CHEEKS

KlassiC. KC1001 琥珀色

source:KlassiC.

金屬與板材鑲嵌設計揉合了復古與現代,將經典波士頓框調整成更溫和的大圓形框,具有小臉修飾效果, 而圓柱型的板材鏡腿大幅提升配戴時的舒適度,最後特地打造的立體鼻樑強化

了山根線條。

【妞新聞 X @KlassiC. 聖誕&新年許願活動】

source:KlassiC.

活動時間:12/22(五)~1/10(三)

活動方式:到KlassiC.中山形象店,來店出示臉書,秀出已按讚妞新聞與KlassiC. 粉絲團頁面,並按讚&分享此篇文章FB貼文(發文再補上連結),經店鋪人員確認可獲得許願卡1張(每個臉書帳號限換取1張),填寫完心願與最想收到哪支KlassiC鏡框後,交給店鋪人員協助掛上許願樹,完成祈願。

活動贈品:KlassiC. 商品任挑1只,共兩個名額

得獎公佈:1/12(五)於KlassiC. 與 妞新聞臉書

*中獎者須至KlassiC. 店鋪領取商品,會核對卡片名字與臉書資料是否吻合。

【好康加碼】KlassiC.聖誕折扣活動:

按讚本篇文章的FB貼文,並於下方留言#快來KlassiC許願,即可享有KlassiC. Handmade系列89折優惠。

>>看更多商品介紹:KlassiC.

>>活動頁面:https://goo.gl/RC1wyM

LOVFEE-ALL WE HAVE IS NOW棉絨上衣( 麻灰、米杏)

source: LOVFEE

舒適的棉絨質感加上寬領設計,可以微露性感,冬天也可內搭上一件高領創造多層次穿搭風格!

LOVFEE-紅色馬海毛料外套

source: LOVFEE

性感的V領搭配現在流行的蓬袖設計,加上腰封元素,打造完美的日系女孩風格。

LOVFEE-混羊毛不規則麻灰裙

source: LOVFEE

韓妞必備的不規則格紋裙,很修飾身材,簡單搭配白色毛衣就能創造出優雅女人味。

LOVFEE-灰色格紋腰帶短裙

source: LOVFEE

基本款格紋短裙加上腰帶設計,無論是通勤還是約會裝扮都很適合去做穿搭變化。偶爾想要穿得休閒還能搭配第一件休閒上衣,十分可愛!

>>看更多商品介紹:LOVFEE

