【中央網路報】

台鈴工業 資深經理 林進賢 發表ECSTAR R9000 10W-40 MA2頂級機油台鈴工業營業部 陳招壽協理致辭ECSTAR R9000 MA2機油ECSTAR R9000 MA2機油 SGGSX-R150 賽車概念版GSX-S150 休旅TOURING概念車以SUZUKI MOTOGP 彩繪為元素的台灣首發安全帽台灣限定SUZUKI MOTOGP 彩繪帽台灣首度發表VR 虛擬實境賽道體驗台鈴主管與經銷商合影 台鈴SUZUKI在今年12/22-23，在位於台北市北投區大度路一段21號的 「北灣俱場」，舉辦2017年重型機車新車派對，除了展出今年SUZUKI精銳盡出的車款外，特別的是，該派對活動也正式發表SUZUKI ECSTAR R9000頂級機油、虛擬實境的GSX-R1000R菲利浦島賽道體驗活動、GSX-R150賽車概念精品車、GSX-S150 休旅仕樣精品車、2018年式SUZUKI原廠精品SHOW GIRL走秀、TEAM SUZUKI ECSTAR MOTOGP彩繪帽等等，凸顯台鈴SUZUKI對台灣市場深耕品牌的決心。台鈴工業 陳招壽協理表示:「台鈴SUZUKI在今年已經導入多款令人興奮的新機種如GSX-R1000、GSX-S750、GSX-R150/S150、V-STROM 650/1000、及BURGMAN 400，獲得市場的認同及良好的銷售成績。除了產品之外，我們也正式導入SUZUKI世界品質的ECSTAR R9000精品機油，及各項原廠精裝人身部品與個性化改裝配件，讓SUZUKI車主更能享受高品質的服務與最潮在我的最型妝扮。」日本原裝 SUZUKI 原廠頂級全合成機油 R9000 10W-40 MA2 正式發表誕生於1984年的ECSTAR是SUZUKI集團旗下代表純正頂級高性能的機油品牌，同時ECSTAR也是SUZUKI MOTOGP世界級賽事的贊助商，其命名來自於狂熱之意的Ecstatic 與具指標與方向的Star，擷取涵意而成。台鈴工業 資深經理 林進賢表示:「本次發表的機油為全合成ECSTAR R9000 10W-40 MA2，是由SUZUKI所研發之最高品質、最強性能的頂級油品，有效提高車輛運作的順暢度，同時具有保護離合器的添加劑，特別適合SUZUKI四行程高性能打檔機車使用，如GSX-R1000、GSX-S1000、GSX-S750、SV650、V-STROM車系、及超人氣GSX-R150/S150小阿魯。ECSTAR機油的開發，以SUZUKI的引擎進行測試，除了在引擎的潤滑、清潔、保護外，更考量濕式離合器片的滑動、動能耗損外，達成最佳的性能表現。而MA等級是適用濕式離合器的用油，提供卓越的離合器止滑功能， 而針對大動力大馬力輸出的機種，R9000 10W-40 MA2等級比一般MA等級能夠提供最低傳動損耗的完美動力表現，提供更佳的止滑特性。」由日本原裝進口的ECSTAR R9000 10W-40 MA2，建議售價為850元，相信能為台鈴SUZUKI產品的愛用者，提供更好的性能體驗與引擎耐久保護。VR(Virtual Reality) GSX-R1000R 菲利浦島 MotoGP賽道虛擬體驗 東亞首秀本次發表的VR(Virtual Reality) GSX-R1000R 菲利浦島 MotoGP賽道虛擬體驗，首度在亞洲發表，提供消費者配戴VR GEAR、BOSE抗噪耳機以體驗時速高達250km/hr以上的360度VR實境影片，VR賽道影片分別為三位MOTOGP車手拍攝，三位車手分別為Kevin Schwantz、Andrea、Iannone Álex Rins，消費者可以選擇其一，體驗VR影片，由PIT區出發，直奔MOTOGP賽道，以專業車手的角度掌握傾角，俐落過彎，伴隨澎派的引擎排氣聲浪，熱血無比的VR快感。R150 Racing Concept / GSX-S150 Touring Concept 震撼登場在明年即將投入國內各級賽事的GSX-R150，本次也發表了賽車概念版(Racing Concept)，台鈴SUZUKI 精品擔當 李陽 表示:「此次GSX-R150賽車概念版，集合國內改裝大廠的心血打造，搭載BRIDGESTONE普利司通 V02賽道光頭胎、武川輕量化鍛造輪框、武川腳踏後移、FRANDO煞車卡鉗及金屬油管與320mm煞車碟盤、RPM軸心式防甩頭、RPM氮氣全可調後避震、ARACER 競技版改裝電腦、ARACER快速排檔系統、吉村YOSHIMURA 碳纖維排氣尾管及手工前中段排氣管，RIEDA 後照鏡底座飾蓋..等等，希望在明年的賽式活動能有更多的廠商加入開發的行列。」另外GSX-S150也不惶多讓，發表了輕檔車休旅概念TOURING CONCEPT，搭配SUZUKI原廠護弓、燻黑前風鏡、軟式雙側箱組，讓具備最強性能輕檔車，搖身一變成為白牌輕休旅檔車的潮流引導者，休旅風，GSX-S150我也行。台鈴SUZUKI 人身精品正式發表 搭配車主 我最潮由SHOW GIRL展演的精品，如2017/2018年的SUZUKI MOTOGP精品T-SHIRT及外套，MXGP 黑黃色越野風格服飾，SUZUKI ECSTAR與CASIO聯名的MOTOGP G-SHOCK 限量精品手錶，SUZUKI碳纖維Look的精品手錶，及台灣首度發表與國內安全帽大廠SOL聯名台灣限定款DOT安規安全帽，SUZUKI 授權TEAM SUZUKI ECSTAR MOTOGP彩繪安全帽，穿上SUZUKI 原廠精品，最潮在我。進口全機種 全線開火 原廠精品 隨你搭配 自我風格在場內的各種車款均搭配原廠精品展示，從排氣量1000cc等級的超級跑車到150cc等級輕檔車，從單座蓋、精品座墊、LED方向燈、相關車身配件，旅行箱、特別的是在今年創下銷售佳績的GSX-R1000，購買標準版的消費者也可以選配原廠精品雙向快速排檔系統。您決定自己的風格，想變化就變化，可以都會紳士、山道浪漫、賽道狂野，休閒林野，盡其在我。R-Family GSX-R1000 / GSX-R150 / GSX-S150 賽道DNA 都會山道賽道 隨我行GSX-R車系自1985年發表以來，聞名於賽車實戰科技轉化為市售仿賽車，全球累計銷售早已突破百萬輛，其動力的強悍、如同賽車的熱血操駕熱趣，在全球機車迷心中占有一席之地。而今年剛發表的全新世代GSX-R1000R，早已經完售，而GSX-R1000車系也成為台灣公升級超級跑車的銷售冠軍，幾乎每三台超級跑車中就有一台是GSX-R1000，GSX-R1000台灣價格: 69.8萬，GSX-R1000R台灣價格: 82.8萬。而為嘉惠支持台灣的消費者，針對GSX-R1000標準版，台鈴SUZUKI也導入原廠雙向快排，價格3萬六千元，讓選購GSX-R1000標準版，也能夠享有如同頂級R版的業界最佳的進退檔快速排檔的順暢自在快感。世界頂級的150cc GSX-R150/S150 以開發的概念中一貫具備SUZUKI獨有的RUN(走行)、STOP(停定)、TURN(過彎)三大開發特性，具備傲視競爭對手的19.2PS馬力，及DOHC汽車級的引擎與純種GSX-R家族仿賽車血統，在台灣已經有超過兩千名的車主預購支持，GSX-R150 價格: 12.8萬，GSX-S150價格:11.8萬。目前小批量已經抵達台灣，台鈴SUZUKI即將於12月下旬，依訂單日期陸續交車，感謝預購車主耐心等待，小阿魯即將到您的身邊，源於賽道DNA，無論是都會山道賽道，任您轉動油門，自在遨翔。R-Family 街車家族 GSX-S1000 / GSX-S1000F / GSX-S750 強大動力 撼動靈魂台鈴SUZUKI GSX-S1000/S1000F/S750自在台灣上市以來，承襲了旗艦 GSX-R1000/GSX-R750 跑車的 DNA投入最尖端造車科技，輕量化、易操控、暢快的加速感，俐落又充滿氣勢的車身線條，成為新一代大排氣量及中排氣量運動街車的新指標，心臟來自聲譽卓著的GSX-R系列引擎，經過重新調校之後，再搭配車架的卓越韌性搭配，消費者能感受強大的力量輸出，運動街車卻具備跑車靈魂的動力與加速快感澎湃，消費者佳評如潮，甚至GSX-S750在短短三個月銷售一空，可見GSX-S系列的獨有魅力。GSX-S1000F: 61.8萬，GSX-S1000: 58.8萬，GSX-S750: 42.8萬。日本原裝進口 SV650 V型雙缸引擎 V-TWIN 聲浪 體驗心鼓動自1999年以來，SV系列在全球頗受好評，SV650承襲了SUZUKI 開發SV機種的DNA，除了在輕量、操控、V-TWIN扭力外，外型具備俐落的線條，而經典圓燈外觀與GSX-R1000的跑車尾燈點綴，凸顯運動街車的熱血與精神，台灣價格: 34.8萬。日本原裝進口 BURGMAN 650 BURGMAN 400 最潮跑旅速克達 都會海邊任我行進口紅牌休旅大羊銷售冠軍，羊皇BURGMAN 650無畏寒風搭配加溫把手及汽車級ECVT變速箱與POWER MODE動力選擇模式，價格: 46.8萬。於台灣全球首度發表的BURGMAN 400，擁有親民750mm座高，不同身高均能自在，日本原裝高質感，最潮動感，原價34.8萬，回饋台灣限定價格: 29.6萬。BURGMAN 650/400兄弟聯手，最潮跑旅速克達，無論通勤或都會山道海邊，任我奔馳任我遊。日本原裝進口 多功能機車 V-STROM 1000 / V-STROM 650 挑戰北極 無所畏懼源自於自1988年DR車系DNA，SUZUKI的越野車及多功能車受到全球消費者喜愛，而V-STROM 650/1000車系，迄今已經累計超過25萬輛銷售量，無論是經過60天18,000公里北極圈嚴寒與死谷高溫，與跨過阿拉斯加、加拿大、美國之國境挑戰的V-STROM 1000，甚或是今年改款的V-STROM 650，相信SUZUKI的高品質，絕對是您挑戰自我，激惡冒險、無所畏懼的最佳展現。配備升級，加值不加價，全新V-STROM 1000 價格:54.8萬，V-STROM 650 價格: 42.8萬。ADDRESS 110 14"大輪徑速克達 輕量省油 SEP引擎 節能通勤 自在任我行Address 110 以 14 吋大輪徑、低油耗、都會通勤、舒適穩定、能克服任何路況為設定基準，搭載全新SEP高性能引擎，油耗一公升可達到約 51.5 Km，輕量化的 97kg 車身，更讓市區騎乘、停車增加許多的便利性，『安穩、靈活、省油 』 Address110 即是新一代通勤速克達新指標 ，ADDRESS 110 MotoGP版本 價格: 75,800元，ADDRESS 110 一般版本 價格: 73,800元。台鈴SUZUKI舉辦重型機車PARTY，感謝消費者支持，PARTY期間抽獎大方送為感謝一路支持台鈴SUZUKI的廣大消費者，凡是自12/22起至12/23至新車派對場地: 北灣俱場，台北市北投區大度路一段21號，當日至北灣俱場消費，即可機會兌換限量精美好禮，再抽SUZUKI原廠精品大獎。當天有十七家廠商進駐展示改裝相關精品，廠商分別為: ANLAS、ARACER、Bridgestone、Enlint、FRANDO、Jealou'S、JDS、Macna、Ridea、RPM、SOL、StreamTrail、Yoshimura、全球鷹、武川、武田等等。消費者除了可以使用禮品兌換券，可至各廠商攤位兌換精美小禮物外，也可以領取限量派對大獎抽獎券，集滿所有印章可參加SUZUKI原廠好禮抽獎。台鈴SUZUKI 購車享優惠，零頭款，超低利率，首年超低利率，安駕課程 好方案實施中即日起購買黃紅牌全機種均可享零頭款，超低利率，首年超低利率超低月付5,688元起專案。而GSX-S150、GSX-R150同享零頭款，超低利率，首年超低月付1,888元起專案。另外，凡購買紅黃牌大型重型機車及GSX-R150/S150的準車主們，秉於企業社會責任及推廣SUZUKI SAFETY的安全概念，台鈴SUZUKI將贈送市價約5000元的「SUZUKI安全駕駛訓練課程」(贈送車主的重機安駕課程,自領牌日起半年內有效)(蘇松濤報導)